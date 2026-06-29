Honda rescataría al Element con una nueva generación híbrida

Pocos modelos de Honda dejaron una huella tan particular como el Element. Su diseño poco convencional dividía opiniones, pero quienes lo manejaron encontraron un SUV práctico, espacioso y capaz de adaptarse tanto a la rutina diaria como a una escapada de fin de semana.

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Ahora ese nombre vuelve a sonar con fuerza. Diversos informes indican que la marca japonesa estudia recuperar el Element para finales de la década, esta vez con una propuesta adaptada al mercado actual y con una mecánica híbrida como protagonista.

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Aunque Honda todavía no ha oficializado el proyecto, la información publicada por Automotive News alimenta la posibilidad de que el modelo reaparezca en 2029 como parte de la ofensiva híbrida que el fabricante prepara para los próximos años.

Un nombre que nunca desapareció del todo

El Element dejó de producirse en 2011 debido a una estrategia comercial enfocada en otros segmentos. Sin embargo, el modelo nunca perdió el respaldo de sus seguidores.

Su combinación de gran espacio interior, diseño cuadrado y versatilidad hizo que muchos propietarios lo conservaran durante años. Incluso hoy sigue siendo habitual encontrar unidades modificadas para acampar, viajar o utilizarlas como vehículos recreativos.

Las comunidades de aficionados y los foros especializados mantuvieron vivo el interés por este SUV, alimentando constantemente los rumores sobre una posible nueva generación.

Así encajaría en la gama de Honda

Si finalmente recibe luz verde, el nuevo Element ocuparía un lugar entre el HR-V y el CR-V dentro de la oferta de SUV de Honda.

La idea sería ofrecer un vehículo pensado para quienes buscan mayor funcionalidad sin dar el salto a un utilitario de mayor tamaño. Además de un sistema híbrido, conservaría parte de la personalidad que hizo famoso al modelo original, especialmente su silueta de líneas rectas y una configuración orientada a las actividades al aire libre.

2003 Honda Element. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Los reportes también señalan que su precio podría ubicarse alrededor de $30,000 dólares, una cifra que lo convertiría en una opción competitiva dentro del segmento de los crossovers compactos.

Honda mantiene el silencio

Por ahora, la compañía no confirmó el desarrollo del nuevo Element ni adelantó detalles sobre un posible lanzamiento. La marca únicamente ha señalado que trabaja en varios modelos para fortalecer su gama en los próximos años.

El reciente regreso del Prelude demuestra que Honda está dispuesta a recuperar nombres históricos cuando encuentra una oportunidad de mercado.

Si el Element sigue ese mismo camino, la firma japonesa podría combinar el atractivo de la nostalgia con una propuesta moderna enfocada en la eficiencia y la practicidad.

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