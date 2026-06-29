GMC renueva la Sierra 1500 con lujo, potencia y más innovación

La pelea entre las pickups de tamaño completo suma un nuevo protagonista. GMC mostró el primer adelanto de la próxima Sierra 1500 2027, una generación completamente renovada que llegará a los concesionarios estadounidenses hacia finales de 2026 con importantes cambios en diseño, mecánica y equipamiento.

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La marca quiere reforzar su presencia en el segmento premium con una camioneta que no solo busca destacar por sus capacidades de trabajo, sino también por ofrecer una experiencia más sofisticada para quienes utilizan este tipo de vehículos en el día a día. La renovación alcanza prácticamente todos los apartados del modelo.

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Según GMC, el desarrollo de esta nueva Sierra implicó uno de los procesos de ingeniería y validación más exigentes dentro de General Motors. La intención fue mejorar tanto el desempeño como la calidad percibida y la tecnología disponible para el conductor.

Nuevos motores para una nueva generación

Uno de los cambios más importantes aparece bajo el capó. La Sierra 1500 2027 estrenará dos motores Small Block V8 de sexta generación, ambos de aspiración natural.

La oferta estará compuesta por un V8 de 5.7 litros y otro V8 de 6.6 litros, desarrollados para entregar una respuesta más refinada y un mejor rendimiento gracias a una evolución en los sistemas de combustión, refrigeración y gestión electrónica.

A eso se suma un nuevo sistema de inyección de combustible que promete optimizar la entrega de potencia y torque, tanto al circular por carretera como durante labores de remolque o recorridos fuera del asfalto.

Por ahora, GMC no ha revelado las cifras oficiales de potencia ni la capacidad máxima de remolque, aunque sí confirmó que ambas mecánicas estarán asociadas a una transmisión automática de 10 velocidades.

La gama tampoco abandonará otras alternativas ya conocidas por los clientes. El motor TurboMax seguirá disponible con mejoras para mantener uno de los niveles de torque más competitivos de la categoría, mientras que el Duramax diésel continuará formando parte del catálogo para quienes buscan eficiencia y buen desempeño en trayectos largos o con carga.

Un interior más refinado y tecnológico

La evolución también se nota puertas adentro. GMC rediseñó completamente el habitáculo con materiales de mayor calidad, nuevas combinaciones de acabados y un ambiente mucho más cercano al de un SUV de lujo.

Entre las novedades aparecen una consola central MultiPro con mayor capacidad de almacenamiento, una superficie de trabajo integrada, nuevos puertos USB, la posibilidad de incorporar un techo panorámico y una mejora en el espacio disponible para los ocupantes de las plazas delanteras.

La variante Denali Ultimate volverá a ocupar el lugar más exclusivo dentro de la familia Sierra. Esta versión reunirá más de 60 pulgadas en pantallas digitales distribuidas entre una pantalla multimedia de 16.3 pulgadas, otra de 11.5 pulgadas para el pasajero, un cuadro de instrumentos digital de 12.2 pulgadas, un Head-Up Display de 15 pulgadas y un espejo retrovisor digital con cámara.

Como detalle adicional, la pantalla central ocultará un compartimento destinado a guardar objetos personales sin afectar el diseño del conjunto.

Interior de la GMC Sierra 1500 2027. Crédito: GMC. Crédito: Cortesía

Más asistencia para conducir y remolcar

La nueva Sierra también incorporará una evolución del sistema Super Cruise. En la versión Denali Ultimate, GMC incluirá tres años de suscripción a esta tecnología de conducción manos libres desarrollada por General Motors.

El sistema podrá utilizarse en más de 600,000 millas de carreteras habilitadas entre Estados Unidos y Canadá y mantendrá una de sus funciones más llamativas, la posibilidad de operar incluso cuando la camioneta esté remolcando un tráiler. También ofrecerá cambio automático de carril y asistencia mediante el uso de la direccional.

Versiones para distintos tipos de clientes

La familia Sierra 1500 2027 seguirá ofreciendo varias configuraciones para adaptarse a diferentes necesidades. Estarán disponibles las versiones Pro, Elevation, AT4, AT4X, Denali y Denali Ultimate.

De esa manera, la oferta abarcará desde quienes necesitan una pickup enfocada en el trabajo diario hasta quienes buscan un vehículo con mayores capacidades todoterreno o un nivel de confort propio de modelos de alta gama.

GMC confirmó que la producción comenzará para que las primeras unidades lleguen al mercado estadounidense antes de finalizar 2026 como modelo 2027. El precio todavía no fue anunciado y la marca indicó que ese dato se conocerá cuando se acerque la fecha oficial de lanzamiento.

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