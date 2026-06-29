Hyundai revela el nuevo Elantra 2027 con más IA

Hyundai decidió darle un giro importante a uno de sus sedanes más conocidos. La marca presentó en Corea del Sur la nueva generación del Avante, nombre con el que se comercializa ese modelo en su mercado local y que servirá como base del próximo Elantra destinado a otros países, incluido Estados Unidos.

Lee también: Los autos inteligentes son más seguros, pero más costosos de reparar

La octava generación llega con una propuesta mucho más moderna tanto por fuera como por dentro. El fabricante no solo modificó por completo la apariencia del vehículo, sino que también aprovechó la renovación para incorporar nuevas soluciones digitales y un sistema de inteligencia artificial que promete transformar la interacción entre el conductor y el automóvil.

Puedes leer: Las mejores ofertas de autos para aprovechar este 4 de julio

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para su llegada al mercado estadounidense, todo indica que la versión internacional conservará gran parte del diseño y de las tecnologías presentadas en Corea.

Una silueta más robusta y sofisticada

El nuevo Elantra deja atrás las líneas de su antecesor para adoptar una imagen más sólida y deportiva. Hyundai bautizó esta propuesta estética como “Art of Steel”, un lenguaje de diseño que combina superficies limpias con trazos marcados para transmitir mayor presencia.

El frente incorpora una nueva firma luminosa LED con forma de “H”, mientras que la parte posterior repite ese mismo recurso para darle una identidad visual más reconocible. También aparecen guardabarros más musculosos, un capó de mayor longitud, manijas enrasadas, espejos laterales más estilizados, rines de 18 pulgadas y un discreto efecto de alerón integrado en la tapa del maletero.

Las dimensiones también aumentan. El sedán alcanza 187.6 pulgadas de largo, 73.0 pulgadas de ancho y una distancia entre ejes de 108.3 pulgadas, cifras que permiten ofrecer una cabina más amplia para los ocupantes.

Tecnología enfocada en la experiencia

El interior fue concebido para ofrecer una sensación más limpia y moderna. La distribución de los elementos favorece al conductor, mientras que el área del acompañante utiliza formas inspiradas en el mobiliario contemporáneo para crear un ambiente más confortable.

Entre las principales novedades aparece el sistema Pleos Connect, una plataforma desarrollada por Hyundai sobre Android Automotive. Su gran atractivo es la incorporación de Gleo AI, un asistente basado en inteligencia artificial generativa.

Este sistema puede mantener conversaciones naturales, responder preguntas, recomendar rutas, ayudar a planificar viajes y adaptar distintas funciones del vehículo según las preferencias del usuario. Además, incorpora Pleos App Market, una tienda de aplicaciones desde la que será posible descargar servicios de entretenimiento y otras herramientas compatibles.

El Hyundai Avante (Elantra) 2027. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Dos opciones de motorización

La oferta mecánica estará integrada por un motor de gasolina de 2.0 litros con 149 caballos de fuerza y una variante híbrida que combina un propulsor Smartstream de 1.6 litros con mejoras en el motor eléctrico, la transmisión y la batería para alcanzar una potencia conjunta de 157 caballos.

La versión híbrida también incorpora el sistema Smart Regenerative Braking 3.0, capaz de regular automáticamente el frenado regenerativo utilizando información del tráfico y de la navegación para mejorar la eficiencia energética. A eso se suma un modo de estacionamiento que permite utilizar funciones como el climatizador y el sistema multimedia aprovechando la energía de la batería sin mantener el motor de gasolina funcionando de forma permanente.

Hyundai confirmó que los niveles de equipamiento, las cifras oficiales de consumo y los precios serán revelados primero para Corea del Sur durante el tercer trimestre del año. La presentación del nuevo Elantra para Estados Unidos todavía no tiene fecha, aunque se espera que conserve prácticamente todas las novedades mostradas en esta primera presentación.

Seguir leyendo:

Estos son los vehículos más “estadounidenses” de 2026

Diez carros híbridos que sí valen cada dólar en 2026

Los 10 autos AWD más accesibles que puedes comprar en 2026