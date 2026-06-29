Polestar se despide del mercado de autos nuevos en EE.UU.

La industria de los vehículos eléctricos en Estados Unidos se prepara para otro cambio importante. Polestar confirmó que dejará de comercializar automóviles nuevos en ese país cuando entren en vigor las nuevas regulaciones federales previstas para los modelos 2027.

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La decisión no responde a un problema comercial ni a una caída en la demanda. El motivo está relacionado con las normas impulsadas por el gobierno estadounidense, que limitarán la venta de vehículos con determinados componentes tecnológicos o vínculos con cadenas de suministro asociadas a China o Rusia.

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A pesar de este escenario, la compañía aseguró que mantendrá su compromiso con los clientes actuales. La marca continuará ofreciendo servicio técnico, repuestos y atención posventa, además de vender las unidades que todavía permanezcan disponibles en inventario.

Una regulación que cambia el panorama

Las nuevas disposiciones del Departamento de Comercio buscan reforzar la seguridad nacional en los vehículos conectados. La normativa afecta a fabricantes cuyos modelos incorporan tecnologías o sistemas relacionados con empresas de China o Rusia.

Polestar, respaldada por Volvo y el grupo Geely Holding, no obtuvo la autorización necesaria para seguir comercializando sus modelos bajo este nuevo marco regulatorio. Esa situación obligará a la compañía a retirar su oferta de vehículos nuevos una vez entren en vigor las restricciones.

Volvo logra seguir adelante

Aunque Polestar y Volvo mantienen una estrecha relación empresarial, el desenlace fue diferente para ambas compañías. Volvo recibió la aprobación correspondiente y podrá continuar vendiendo sus vehículos en Estados Unidos cuando comiencen a aplicarse las nuevas reglas.

Otros fabricantes también trabajan para adaptarse a este escenario. Uno de ellos es Ford, que busca mantener la autorización para importar el Lincoln Nautilus, un SUV producido en China que también queda bajo el alcance de la nueva regulación.

El Polestar 4 2026. Crédito: Polestar. Crédito: Cortesía

Menos opciones para los compradores

La salida de Polestar representa otro ajuste para el mercado estadounidense de vehículos eléctricos, donde algunos fabricantes han reducido inversiones o retrasado el lanzamiento de nuevos modelos debido a la incertidumbre del sector.

Como consecuencia, los consumidores tendrán un catálogo más limitado dentro del segmento eléctrico. Al mismo tiempo, la medida podría impulsar una mayor producción local, aunque las marcas estadounidenses todavía no cuentan con una oferta tan amplia como la de varios fabricantes internacionales.

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