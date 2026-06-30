Pocos modelos tienen tanto peso dentro del mundo del todoterreno como el Mitsubishi Montero. La marca japonesa ya comenzó a mostrar las primeras pistas de su esperado regreso y todo indica que el modelo mantendrá la esencia que lo convirtió en un referente para quienes buscan salir del asfalto.

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La estrategia de Mitsubishi no pasa únicamente por recuperar una denominación histórica. También pretende rescatar varios elementos que marcaron la identidad del SUV en generaciones anteriores, aunque ahora reinterpretados con la tecnología que exige el mercado actual.

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Las primeras imágenes y adelantos publicados por la compañía dejan claro que el próximo Montero, conocido como Pajero en varios mercados, seguirá teniendo una fuerte vocación aventurera y estará pensado para quienes priorizan las capacidades fuera del camino por encima de las modas.

Un clásico que vuelve adaptado a los nuevos tiempos

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es el regreso del famoso Multi Meter, un conjunto de indicadores que acompañó al Montero durante buena parte de su historia y que era especialmente valorado por los aficionados al manejo todoterreno.

Esta vez no habrá relojes analógicos. Mitsubishi decidió convertir ese sistema en una interfaz completamente digital, conservando su función original, pero con una presentación mucho más moderna.

Entre los datos que ofrecerá este sistema aparecerán la altitud, la brújula, la temperatura exterior, los ángulos de inclinación tanto longitudinal como lateral y la distribución del par entre ambos ejes, información especialmente útil cuando el terreno se vuelve más exigente.

Base mecánica preparada para el trabajo pesado

Otro aspecto importante es que el nuevo Montero utilizará la misma plataforma del Mitsubishi Triton. Esa arquitectura, desarrollada para una pick-up mediana, promete ofrecer la resistencia necesaria para enfrentar caminos complicados sin renunciar a un buen nivel de confort en carretera.

Mitsubishi Montero Sport. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

Las primeras informaciones también indican que el SUV tendrá dimensiones cercanas a las de un Toyota Land Cruiser actual, una señal clara de que Mitsubishi quiere competir en el segmento de los todoterrenos de gran tamaño.

Como parte de esa evolución, el vehículo dejará atrás la tradicional puerta trasera de apertura lateral para adoptar un portón tipo liftback. La solución facilitará el acceso al compartimiento de carga y mejorará la practicidad en espacios reducidos.

Su debut ya tiene una hoja de ruta

Mitsubishi planea presentar oficialmente el nuevo Montero primero en distintos mercados de Asia, donde el modelo conserva una gran reputación y una comunidad de seguidores muy fiel.

El estreno está previsto para finales de este año como parte de la renovada ofensiva de SUVs de la marca. Para Norteamérica, en cambio, habrá que esperar bastante más, ya que las previsiones apuntan a que la versión destinada a esa región no llegará antes de 2030.

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