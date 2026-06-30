Toyota se desploma en China y BYD amplía su ventaja

El mercado chino se está convirtiendo en el mayor desafío para Toyota. La marca japonesa, que mantiene el liderazgo mundial en ventas gracias a su amplia gama de modelos híbridos, atraviesa una situación complicada en el país asiático, donde la competencia local no deja de ganar fuerza.

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Los datos más recientes muestran que la compañía encadena varios meses de retrocesos y acaba de firmar uno de los peores resultados de su historia reciente en China. El crecimiento de fabricantes como BYD y Geely está cambiando el equilibrio de un mercado que cada vez favorece más a las marcas nacionales.

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Aunque Toyota sigue siendo uno de los gigantes de la industria, la velocidad con la que evolucionan los fabricantes chinos empieza a reflejarse con claridad en las cifras de ventas.

China marca el rumbo de la caída

Los resultados globales de Toyota comenzaron a deteriorarse en marzo, cuando la empresa registró su primer descenso de ventas del año. Sin embargo, la situación se agravó con el paso de los meses.

Llega el Toyota GR86 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

En mayo, las entregas mundiales del fabricante cayeron un 7.4%, con un total de 885,207 vehículos comercializados. Buena parte de ese retroceso tiene su origen en China, un mercado que atraviesa una transformación impulsada por la rápida adopción de vehículos electrificados desarrollados por marcas locales.

El golpe fue especialmente duro durante mayo. Toyota, incluyendo las ventas de Lexus, entregó apenas 102,990 vehículos en China, lo que representó una caída del 31.7% frente al mismo periodo del año anterior. Se trata de uno de los descensos más pronunciados que ha experimentado la compañía en ese mercado.

BYD y Geely siguen ganando terreno

Mientras Toyota pierde participación, BYD mantiene una tendencia completamente opuesta. Solo en mayo, el fabricante chino alcanzó 222,809 ventas entre vehículos eléctricos e híbridos enchufables dentro de China, una cifra que además puso fin a una racha de ocho meses consecutivos de desaceleración.

Geely también continúa fortaleciendo su posición. La empresa registró 152,493 unidades vendidas durante el mismo mes, confirmando que la competencia entre fabricantes chinos es cada vez más intensa y que el mercado doméstico ya no depende de las marcas tradicionales para impulsar sus ventas.

Ese escenario explica por qué Toyota enfrenta mayores dificultades para mantener su protagonismo, incluso contando con una sólida reputación en el segmento de los híbridos.

BYD SEAL. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Los híbridos ya no bastan

La estrategia de Toyota ha estado respaldada durante años por el éxito de su tecnología híbrida. Sin embargo, el consumidor chino parece inclinarse cada vez más hacia vehículos eléctricos e híbridos enchufables desarrollados por fabricantes nacionales, que además suelen ofrecer precios muy competitivos y un elevado nivel de equipamiento.

Ni siquiera la llegada de nuevos modelos eléctricos como el bZ3X y el bZ7 ha logrado revertir la tendencia. Ambos buscan fortalecer la presencia de Toyota en China, pero por ahora no han conseguido frenar el avance de sus principales rivales.

Todo indica que la marca japonesa deberá acelerar su estrategia de electrificación si quiere recuperar terreno en el mercado automotor más grande del planeta. La presión de BYD y Geely no deja de aumentar y las cifras recientes demuestran que la competencia está entrando en una nueva etapa donde la velocidad de adaptación será tan importante como la trayectoria de cada fabricante.

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