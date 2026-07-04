Increíble: la isla de EE.UU. donde ningún auto puede circular

Imaginar una ciudad estadounidense sin tráfico, bocinas ni filas de automóviles parece casi imposible. Sin embargo, existe un lugar donde esa realidad forma parte de la vida cotidiana desde hace más de un siglo. Se trata de Mackinac Island, una pequeña isla de Michigan que decidió cerrarles la puerta a los vehículos motorizados y nunca dio marcha atrás.

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Con apenas 3.8 kilómetros cuadrados de superficie y cerca de 600 habitantes permanentes, este destino ha construido una identidad muy distinta a la del resto del país. Allí, caminar, montar bicicleta o desplazarse en carruajes tirados por caballos sigue siendo la forma habitual de moverse.

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Lejos de ser una simple curiosidad turística, la isla se convirtió en un ejemplo de cómo una comunidad puede desarrollarse sin depender del automóvil.

Una decisión que cambió la historia

La prohibición de los autos se remonta a 1898. Según la historia local, uno de los primeros vehículos que llegó a la isla sufrió un problema mecánico que terminó asustando a los caballos, indispensables para el transporte de la época.

El incidente llevó primero a restringir la circulación de automóviles y poco después la medida se extendió a todo el territorio. Desde entonces, no se permite el tránsito de vehículos particulares, motocicletas ni carritos de golf.

Los caballos siguen siendo protagonistas

En Mackinac Island los caballos continúan desempeñando tareas fundamentales para el funcionamiento diario de la comunidad.

No solo transportan visitantes, también participan en la distribución de mercancías, el servicio postal, la recolección de residuos e incluso en el traslado de materiales para obras de construcción.

Durante la temporada de mayor actividad turística llegan a trabajar alrededor de 600 caballos, una cifra que refleja la importancia que siguen teniendo en la vida de la isla.

Historia, naturaleza y turismo

Otro de los grandes atractivos de Mackinac Island es su excelente estado de conservación. Gran parte de sus edificios mantienen la arquitectura original, con viviendas históricas y hoteles que recuerdan el esplendor de finales del siglo XIX.

Entre ellos destaca el Grand Hotel, inaugurado en 1887 y considerado uno de los íconos arquitectónicos de la llamada Edad Dorada de Estados Unidos.

Además, cerca del 80% de la isla forma parte de un parque estatal, lo que ha permitido proteger bosques, senderos y formaciones naturales que cada año atraen a más de un millón de visitantes.

La combinación entre patrimonio histórico, paisajes naturales y una movilidad completamente libre de automóviles convierte a Mackinac Island en un caso único dentro de Estados Unidos. Más de 120 años después de aquella decisión, la ausencia de motores sigue siendo el sello que distingue a este pequeño rincón de Michigan y una muestra de que existen otras maneras de vivir y desplazarse.

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