¿El motor consume aceite? Estas son las causas más comunes

Verificar el nivel de aceite y descubrir que está por debajo de lo esperado suele encender las alarmas. Lo primero que muchos conductores piensan es que existe una fuga o una avería importante, pero esa no siempre es la explicación.

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Existe la creencia de que el aceite del motor simplemente “se evapora” como ocurre con el agua cuando se expone al calor. La realidad es un poco más compleja. Aunque los lubricantes modernos están diseñados para soportar temperaturas muy elevadas, una pequeña parte de sus componentes puede perderse con el uso normal del vehículo.

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Eso no significa que el aceite desaparezca por completo debido al calor, sino que algunos de sus elementos más ligeros pueden volatilizarse gradualmente cuando el motor trabaja bajo condiciones exigentes.

El calor influye, pero no es el único responsable

Los aceites actuales están formulados para lubricar, limpiar y proteger las piezas internas del motor incluso cuando las temperaturas son muy elevadas. Sin embargo, ningún lubricante es completamente inmune al paso del tiempo y al esfuerzo constante.

Recorridos largos, ambientes muy calurosos, ascensos prolongados o conducir durante mucho tiempo a altas revoluciones favorecen la volatilización de ciertos compuestos del aceite. Se trata de un proceso lento que normalmente pasa inadvertido y que, por sí solo, no representa un problema mecánico.

Por esa razón, una ligera disminución del nivel entre cambios de aceite puede entrar dentro de lo considerado normal por los fabricantes.

Motor V8 de Mercedes-Benz. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

No toda pérdida de aceite significa una avería

Muchos fabricantes aceptan como normal un consumo aproximado de hasta medio cuarto de aceite por cada 1,000 a 1,500 millas recorridas. Esa cifra puede variar según el diseño del motor, el tipo de conducción, el kilometraje acumulado y la tecnología del vehículo.

Los motores turboalimentados o de altas prestaciones incluso pueden consumir una cantidad ligeramente superior sin presentar ninguna falla.

El panorama cambia cuando el nivel desciende con rapidez o es necesario añadir aceite constantemente. En esos casos sí conviene realizar una revisión para encontrar el origen del problema.

Otras causas pueden explicar el consumo

La evaporación representa solo una parte de la pérdida de aceite. Una causa mucho más importante es el consumo interno del motor, que ocurre cuando el lubricante llega a la cámara de combustión y termina quemándose junto con la mezcla de aire y combustible.

Entre los síntomas más comunes aparecen el humo de color azul que sale por el escape y el olor a aceite quemado. Ambos pueden indicar que el lubricante está ingresando donde no debería.

También es posible que existan anillos de pistón desgastados, una condición que reduce el sellado interno y facilita el paso del aceite hacia la combustión. Esta avería suele requerir una reparación de mayor complejidad.

El Gravity Grand Touring de Lucid Motors. Crédito: Lucid Motors. Crédito: Cortesía

Otra posibilidad son los sellos o juntas deteriorados. Aunque no siempre dejan manchas visibles debajo del vehículo, pueden provocar una pérdida progresiva del lubricante.

Revisar el nivel sigue siendo la mejor prevención

La exposición al sol o a la radiación ultravioleta no provoca que el aceite se evapore dentro del motor. Lo realmente importante es controlar periódicamente su nivel y utilizar un lubricante que cumpla con las especificaciones recomendadas por el fabricante.

Si el nivel baja antes del intervalo previsto para el cambio de aceite, lo recomendable es rellenarlo con el producto adecuado y observar si el consumo continúa aumentando.

Cuando esa disminución se vuelve frecuente, una inspección mecánica permitirá determinar si se trata de un comportamiento normal o del primer indicio de una falla que conviene solucionar cuanto antes.

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