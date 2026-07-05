Prestar tu auto puede salir caro si no revisas antes el seguro

Entregar las llaves del auto a un familiar o a un amigo suele verse como un simple favor. Sin embargo, ese gesto puede tener consecuencias inesperadas si ocurre un accidente y la póliza del seguro establece restricciones que el propietario desconoce.

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Muchas personas creen que cualquier conductor está automáticamente protegido por el seguro del vehículo. La realidad es que las compañías aseguradoras suelen establecer condiciones sobre quién puede conducir el automóvil y en qué circunstancias se mantiene vigente la cobertura.

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Por eso, antes de prestar el vehículo conviene revisar los detalles del contrato para evitar sorpresas que pueden terminar en gastos importantes.

El atractivo Mazda 6e. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

No todos los conductores están cubiertos

En la mayoría de los estados de Estados Unidos, el seguro está asociado al vehículo. Aun así, eso no significa que cualquier persona pueda conducirlo sin afectar la cobertura.

Un caso frecuente ocurre cuando el auto es utilizado de forma habitual por alguien que vive en la misma casa y no figura como conductor autorizado en la póliza. Si esa persona sufre un accidente, la aseguradora podría rechazar parte del reclamo o limitar la indemnización.

También pueden existir restricciones para conductores jóvenes o con antecedentes de infracciones graves, dependiendo de las condiciones contratadas.

El uso del vehículo también influye

El problema no siempre está relacionado con quién conduce. También importa el destino que se le da al automóvil.

Si el vehículo se utiliza para realizar entregas, transportar pasajeros o prestar servicios mediante aplicaciones sin que la póliza contemple ese uso, la compañía de seguros puede negar la cobertura.

Algo similar puede ocurrir cuando el auto participa en actividades no autorizadas, como competencias, remolques fuera de lo permitido o viajes a territorios donde el seguro no tiene validez.

La Honda Odyssey 2026. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Hay decisiones que pueden salir muy caras

Permitir que una persona sin licencia vigente conduzca el vehículo representa otro riesgo importante. En ese escenario, la aseguradora podría considerar que existió negligencia por parte del propietario y rechazar el pago de los daños.

Además, aunque el responsable del accidente sea quien recibió el auto prestado, el siniestro quedará registrado en el historial de la póliza del propietario. Eso puede traducirse en un aumento del costo del seguro, la pérdida de descuentos acumulados o, en algunos casos, la cancelación de la cobertura.

Antes de prestar el vehículo, lo más recomendable es confirmar que el conductor cuenta con una licencia válida, verificar que el uso será ocasional y revisar las condiciones de la póliza. Dedicar unos minutos a esa comprobación puede evitar problemas legales y económicos mucho mayores que el simple favor de prestar un automóvil.

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