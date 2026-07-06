Más de 740,000 Ford deberán pasar por revisión en EE.UU.

Una nueva campaña de seguridad pone a Ford bajo la lupa en Estados Unidos. El fabricante anunció el retiro de más de 740,000 vehículos luego de detectar una falla en un componente de la transmisión automática que, bajo determinadas condiciones, puede impedir que el automóvil permanezca completamente detenido cuando el conductor selecciona la posición Park.

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La medida involucra varias de las camionetas y SUV más vendidos de la marca, además de dos modelos de Lincoln.

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El inconveniente representa un riesgo porque el vehículo podría desplazarse de manera inesperada si el freno de estacionamiento no está activado, aumentando las posibilidades de un accidente.

El origen del problema

La investigación técnica de Ford determinó que el defecto está relacionado con una placa separadora ubicada dentro del cuerpo de válvulas de la transmisión automática. Ese componente puede limitar el paso del fluido hacia la válvula encargada del mecanismo de estacionamiento.

Cuando esto ocurre, el trinquete de estacionamiento puede activarse de forma momentánea mientras el vehículo aún está en movimiento durante algunos cambios de marcha. Con el uso, esa situación puede generar desgaste o daños internos en el sistema que mantiene inmóvil el vehículo cuando se selecciona la posición Park.

Si el mecanismo resulta afectado, existe la posibilidad de que el automóvil no permanezca detenido por completo, especialmente cuando el conductor no utiliza el freno de estacionamiento.

Los modelos incluidos en el retiro

La campaña de revisión corresponde a vehículos fabricados entre 2017 y 2021 equipados con determinadas transmisiones automáticas y el sistema electrónico park-by-wire.

Los modelos involucrados son:

Ford F-150 fabricadas entre enero de 2020 y octubre de 2021.

Ford Explorer producidas entre octubre de 2018 y noviembre de 2021.

Ford Expedition fabricadas entre marzo de 2017 y julio de 2021.

Lincoln Aviator producidos entre octubre de 2018 y agosto de 2021.

Lincoln Navigator fabricados entre marzo de 2017 y mayo de 2021.

En total, la campaña alcanza aproximadamente 313,147 unidades de Explorer, 246,202 Expedition, 82,570 F-150, 59,079 Navigator y 40,197 Aviator, superando ampliamente los 740,000 vehículos distribuidos en Norteamérica.

El sistema de seguridad no siempre evita el riesgo

Los vehículos afectados cuentan con una función conocida como “RollawayDetection”, diseñada para detectar cualquier movimiento inesperado cuando la transmisión permanece en la posición Park. Si identifica un desplazamiento, el sistema aplica automáticamente el freno electrónico de estacionamiento.

Sin embargo, la revisión realizada por Ford concluyó que esa protección puede dejar de funcionar después de que el vehículo permanece apagado durante cierto tiempo. Cuando el módulo de control deja de supervisar el movimiento, existe la posibilidad de que el automóvil se desplace involuntariamente en determinadas circunstancias.

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