Polestar ofrece descuentos récord antes de salir de EE.UU.

Comprar un vehículo eléctrico premium por un precio muy inferior al habitual se convirtió, al menos por ahora, en una posibilidad real para los clientes de Estados Unidos. Polestar decidió aplicar una de las campañas de descuentos más agresivas de su historia con el objetivo de vaciar el inventario que aún permanece en los concesionarios del país.

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La ofensiva comercial llega en un momento complejo para la marca de origen sueco, que hace parte del grupo Geely y mantiene una estrecha relación con Volvo.

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Las restricciones que afectan a los vehículos fabricados en China cambiaron por completo su panorama en el mercado estadounidense y aceleraron una decisión que ya parece definitiva, abandonar ese país en 2027.

Polestar 4 2026. Crédito: Polestar. Crédito: Cortesía

Una liquidación para vender todo el inventario

Las promociones ya aparecen tanto en la página oficial de la compañía como en su red de distribuidores. El mayor atractivo está en el Polestar 4, un SUV eléctrico que puede recibir descuentos de hasta $25,000 dólares bajo determinadas condiciones.

Con esa rebaja, el precio de este modelo pasa de aproximadamente $56,000 dólares a cerca de $31,400 dólares, una cifra que lo convierte en una de las opciones más competitivas dentro del segmento de los SUV eléctricos de gama media-alta.

Sin embargo, la promoción más llamativa tiene una condición importante. El descuento máximo aplica únicamente para quienes realicen la compra de contado, por lo que no está disponible mediante planes de financiamiento.

El Polestar 3 también entra en la campaña

Otro de los modelos incluidos en la estrategia comercial es el Polestar 3, el SUV de mayores dimensiones y uno de los vehículos más lujosos de la marca.

En este caso, las rebajas pueden alcanzar $23,000 dólares, lo que reduce su precio desde alrededor de $74,000 dólares hasta unos $51,000 dólares. Con esa diferencia, el fabricante busca atraer a compradores interesados en un vehículo eléctrico con un nivel de equipamiento superior sin pagar el valor habitual.

También hay opciones de financiación

Quienes no puedan acceder a las promociones para compras de contado seguirán encontrando alternativas. Polestar confirmó que mantendrá distintos programas de financiación y arrendamiento mientras continúe la venta de vehículos nuevos en Estados Unidos.

Entre las ofertas disponibles sobresalen planes con financiación al 0 % durante 60 meses para versiones específicas. También existen descuentos cercanos a $18,000 dólares para algunas unidades del Polestar 4 adquiridas mediante crédito, además de contratos de arrendamiento desde aproximadamente $399 dólares al mes durante 39 meses, dependiendo de la configuración elegida.

La campaña busca acelerar la salida de las unidades disponibles antes de que la marca cierre definitivamente esta etapa en el mercado estadounidense. Si el inventario se agota al ritmo esperado, Polestar podría despedirse de Estados Unidos dejando algunos de los precios más bajos que se hayan visto en sus vehículos eléctricos.

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