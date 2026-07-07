Bentley confirmó el nombre de su primer auto eléctrico

Bentley ya tiene listo el siguiente paso en su transformación. La firma británica confirmó el nombre del modelo con el que debutará en el segmento de los vehículos completamente eléctricos, una apuesta que representa un momento clave para una de las marcas más tradicionales del mercado de lujo.

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El nuevo integrante de la familia se llamará Torcal y será un SUV que llegará para ampliar la oferta de la compañía. Su estreno mundial está programado para el próximo 23 de septiembre, fecha en la que también se conocerán todos los detalles sobre su diseño, prestaciones y tecnología.

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Un nombre con historia y significado

Lejos de elegir una denominación al azar, Bentley volvió a inspirarse en un lugar emblemático para bautizar uno de sus modelos. Torcal hace referencia a El Torcal de Antequera, en Andalucía, un reconocido paraje natural famoso por sus impresionantes formaciones de roca caliza.

La marca mantiene así una tradición que ya había seguido con modelos como Bentayga, Bacalar y Batur, todos relacionados con lugares de gran valor geográfico o cultural.

Además, Bentley explicó que el nombre también guarda relación con el verbo latino “torquere”, origen de la palabra inglesa “torque”, una clara alusión a la entrega inmediata de par que caracteriza a los motores eléctricos.

Un SUV pensado para abrir una nueva etapa

Por ahora, Bentley solo ha mostrado una imagen parcial del vehículo. El adelanto permite apreciar la parte posterior del SUV, donde destacan unas luces traseras estilizadas con una firma luminosa inspirada en formas de diamante y un emblema oscurecido que aporta una apariencia más contemporánea.

La silueta confirma que no se tratará de un sedán ni de un coupé. La marca apostó por un formato familiar, con una carrocería de líneas elegantes y un techo que se prolonga hasta el portón trasero para ofrecer un amplio espacio interior.

Tecnología compartida con Porsche

Aunque la compañía todavía mantiene bajo reserva la mayoría de las especificaciones, ya se conoce que el Torcal utilizará la misma base técnica del futuro Porsche Cayenne Electric. Esa arquitectura permitirá incorporar un sistema eléctrico de 800 voltios, diseñado para ofrecer cargas rápidas y un elevado nivel de rendimiento.

Bentley Bentayga. Crédito: Bentley. Crédito: Cortesía

También se espera que el SUV cuente con dos motores eléctricos y tracción en las cuatro ruedas, una configuración que buscará mantener el equilibrio entre lujo, confort y prestaciones que caracteriza a Bentley.

Dentro de la gama, el nuevo Torcal ocupará un escalón por debajo del Bentayga con motor de combustión. La estrategia permitirá a la marca ofrecer una alternativa eléctrica de menores dimensiones sin renunciar al nivel de refinamiento que esperan sus clientes.

Todo indica que el habitáculo conservará los acabados artesanales, materiales de primera calidad y la atención por los detalles que distinguen a Bentley.

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