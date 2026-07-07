Es serio: GM detiene entregas de la Cadillac Vistiq por seguridad

Cadillac atraviesa un nuevo episodio relacionado con la seguridad de su SUV eléctrico Vistiq. La marca confirmó una campaña de revisión para las unidades modelo 2026 y 2027 después de descubrir un defecto en el sistema de plegado eléctrico de la tercera fila, una situación que podría aumentar el riesgo de atrapamiento para algunos ocupantes.

Lee también: Más de 740,000 Ford deberán pasar por revisión en EE.UU.

La medida fue confirmada mediante documentos presentados ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), que detallan el alcance del problema y las acciones que ya comenzó a ejecutar General Motors. La decisión llega cuando la Vistiq buscaba consolidarse como una de las principales apuestas eléctricas de la firma estadounidense.

Puedes leer: Polestar ofrece descuentos récord antes de salir de EE.UU.

El sistema no responde como debería

La investigación reveló que el inconveniente aparece cuando el respaldo de la tercera fila encuentra un objeto mientras se está plegando de forma automática. En lugar de invertir el movimiento para liberar el obstáculo, el mecanismo simplemente se detiene, dejando el elemento atrapado.

Las pruebas internas mostraron que incluso con cajas de entre 33 y 40 libras sobre el asiento, el respaldo continuó ejerciendo presión hasta inmovilizarlas. En un escenario cotidiano, esa condición podría representar un peligro para niños o personas de baja estatura que permanezcan en esa zona del vehículo.

Aunque Cadillac reconoce al menos seis reportes relacionados con este comportamiento, la compañía aseguró que hasta el momento no existen registros de personas lesionadas por esta falla.

La investigación tomó como referencia otro caso

El análisis comenzó después de que un ingeniero de General Motors reportara la situación mediante el programa interno “Speak Up For Safety”. La evaluación cobró fuerza tras comparar el funcionamiento del sistema con un retiro preventivo realizado recientemente por otro fabricante.

Aunque la documentación oficial no menciona directamente el nombre de la empresa, todo apunta a Hyundai. Esa marca llevó a cabo un recall y suspendió la venta de algunos de sus SUV luego de un accidente fatal relacionado con un asiento plegable.

A partir de esa comparación, GM decidió revisar con mayor profundidad el funcionamiento de la tercera fila de la Vistiq. Finalmente, el comité encargado de las acciones de seguridad autorizó el recall el 11 de junio de 2026, mientras que los envíos de las unidades 2027 ya se habían detenido desde el 8 de junio.

Miles de SUV estarán involucradas

La documentación entregada a las autoridades indica que todas las Cadillac Vistiq incluidas en la campaña presentan el mismo riesgo potencial. En Estados Unidos serán revisadas 14,540 unidades, mientras que en Canadá también fueron identificados más de 1,400 vehículos afectados.

Como medida preventiva, Cadillac ordenó a su red de concesionarios suspender las entregas y desactivar el sistema de plegado eléctrico de la tercera fila antes de comercializar cualquier unidad. Los propietarios que ya recibieron su vehículo también podrán acudir al concesionario para solicitar esa desactivación temporal sin ningún costo.

La solución definitiva ya está en camino

General Motors reemplazará el módulo de control encargado del plegado de la tercera fila. El nuevo componente permitirá que el respaldo revierta automáticamente su movimiento cuando detecte una resistencia suficiente, reduciendo el riesgo de atrapamiento.

La compañía notificó esta campaña a los concesionarios el 18 de junio y tiene previsto comenzar el envío de las cartas informativas a los propietarios el 3 de agosto de 2026.

Seguir leyendo:

Tesla rompe récord de ventas, pero en China no le dan tregua

Prestar tu auto puede salir caro si no revisas antes el seguro

La ciencia explica una gran ventaja de conducir un auto manual