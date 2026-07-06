Tesla confirma para EE.UU. el Model YL con más espacio y seis plazas

La oferta de SUV eléctricos de Tesla suma un nuevo integrante pensado para quienes necesitan más espacio sin dar el salto a un vehículo de mayor tamaño.

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La marca confirmó la llegada del Model YL Launch Series 2026 al mercado estadounidense, una variante que apuesta por una cabina más amplia, tres filas de asientos y un nivel de confort superior frente al Model Y convencional.

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La estrategia también responde a una de las observaciones más frecuentes de los propietarios del Model Y. Aunque el vehículo se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de Tesla, muchos usuarios consideraban que la tercera fila ofrecía un espacio limitado. Con esta nueva versión, el fabricante busca solucionar ese punto y ofrecer una opción más atractiva para familias.

Más espacio para pasajeros y equipaje

La principal diferencia del Model YL está en el incremento de su distancia entre ejes, una modificación que permitió ampliar el habitáculo y mejorar el espacio disponible para los ocupantes de la tercera fila.

Tesla asegura que el SUV puede transportar cómodamente hasta seis adultos gracias a una configuración de tres filas completamente funcional. Además, dispone de 89 pies cúbicos de capacidad de carga, lo que representa un aumento de 12 pies cúbicos frente al Model Y tradicional.

Otro cambio importante aparece en las puertas posteriores, que ahora ofrecen un mayor ángulo de apertura. Esa modificación facilita el ingreso a la última fila, uno de los aspectos que más críticas recibió en la versión convencional.

Un habitáculo con mayor nivel de confort

El nuevo Model YL también eleva la experiencia para quienes viajan en las plazas traseras. La segunda fila incorpora asientos individuales con reposabrazos eléctricos, funciones de calefacción y ventilación, además de plegado eléctrico mediante un solo comando.

La tercera fila también recibe mejoras con respaldos reclinables eléctricamente y un sistema de climatización independiente para los pasajeros posteriores. A eso se suman materiales de acabado más refinados, nuevos revestimientos textiles y un mejor aislamiento acústico que reduce notablemente el ruido proveniente del exterior.

Introducing Model Y Long Wheelbase ? now available in the US & Puerto Rico



A 3-row, 6-seat configuration that brings exceptional interior space with ample headroom & legroom for all passengers



0-60 in 4.4 seconds

325 miles of range



? Front row: Heated/ventilated seats w/? pic.twitter.com/1qFjt1bzkT — Tesla (@Tesla) July 2, 2026

Tecnología y mejores prestaciones

En el apartado tecnológico, Tesla mantiene su apuesta por una cabina completamente digital. El Model YL incorpora una pantalla central de 16 pulgadas, complementada por una segunda pantalla de 8 pulgadas destinada a los ocupantes de la segunda fila. También añade micrófonos adicionales para facilitar el control por voz desde la parte posterior del vehículo.

La mecánica está compuesta por una batería de 83 kWh y un sistema de tracción integral con doble motor. Según Tesla, alcanza una autonomía aproximada de 325 millas con las llantas de 19 pulgadas. Si equipa las ruedas de 20 pulgadas, el alcance disminuye en unas cinco millas.

Pese a su mayor tamaño, el fabricante afirma que el trabajo aerodinámico permitió mantener un alto nivel de eficiencia. La carrocería incorpora una línea de techo más prolongada y un alerón trasero rediseñado que optimiza el flujo de aire. Gracias a ello, el Model YL acelera de 0 a 60 mph en apenas 4.4 segundos y puede remolcar hasta 3,500 libras.

Tesla confirmó que el Model YL Launch Series comenzará a comercializarse en Estados Unidos durante el otoño de 2026. Su precio de partida será de $63,630 dólares, una cifra con la que busca ubicarse entre el Model Y convencional y el Model X, convirtiéndose además en el SUV con mayor espacio disponible dentro de la gama actual de la marca.

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