Volvo apuesta por una IA que observa la carretera

Hablar con el auto ya no será la única forma de interactuar con la inteligencia artificial. Volvo y Google trabajan en una función que promete cambiar esa relación al permitir que Gemini interprete lo que ocurre alrededor del vehículo utilizando la cámara frontal, una capacidad que pocas marcas están dispuestas a habilitar.

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El proyecto tiene como protagonista al futuro Volvo EX60, un SUV eléctrico que está siendo utilizado como plataforma de pruebas para esta tecnología. La idea es sencilla, pero muy ambiciosa.

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El conductor podrá preguntarle a Gemini qué está viendo frente al vehículo y recibir una respuesta basada en el análisis de las imágenes captadas en ese momento.

La cámara solo se activa cuando el conductor lo solicita

Uno de los aspectos que más llama la atención es el enfoque sobre la privacidad. Según Volvo, la inteligencia artificial no tendrá acceso permanente a la cámara del vehículo.

Cuando el usuario realice una consulta, el sistema activará la cámara frontal, analizará la escena y responderá a la pregunta. Una vez completado ese proceso, la transmisión de imágenes se interrumpirá inmediatamente, evitando que Gemini permanezca observando el entorno de forma continua.

Sameer Samat, director del ecosistema Android, explicó el concepto detrás de esta innovación: “Queríamos descubrir qué sería posible si Gemini, con tu permiso, pudiera ver el mundo tal como lo experimentas al conducir”.

Google y Volvo refuerzan su alianza

La colaboración entre ambas compañías no es nueva. Volvo lleva tiempo utilizando Android Automotive como base de su sistema multimedia, especialmente en su gama de vehículos eléctricos, una relación que ahora sirve para desarrollar funciones mucho más avanzadas.

Tecnología del Volvo EX60. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

La propuesta busca ir más allá del tradicional control por voz. Gemini no solo respondería preguntas sobre el vehículo, sino que también podría interpretar lo que sucede en la carretera y ofrecer información útil en tiempo real.

Un futuro con más asistencia al volante

Google ya ha demostrado parte de ese potencial en otros desarrollos. Los modelos de Polestar incorporan navegación inmersiva de Google Maps con asistencia de carril en tiempo real, un sistema que utiliza la cámara frontal para identificar la posición del vehículo y ofrecer indicaciones más precisas durante la conducción.

La compañía también estudia otras posibilidades para Gemini. Entre ellas aparece la traducción de señales de tránsito cuando el conductor circula por un país con otro idioma, una función que podría facilitar los viajes internacionales.

BMW también trabaja en asistentes impulsados por inteligencia artificial para sus nuevos modelos eléctricos, aunque por ahora sus desarrollos se centran principalmente en el control mediante voz y gestos y todavía no ofrecen un sistema con un nivel de integración similar al que Google está probando junto a Volvo.

La intención de Google es comenzar a incorporar estas nuevas capacidades antes de que termine el año. Sin embargo, todavía no está claro si las primeras unidades del Volvo EX60 llegarán con esta función completamente terminada o si inicialmente estará disponible como una tecnología en fase de desarrollo.

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