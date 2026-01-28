Guía paso a paso para cobrar el dinero de tu reembolso de Amazon Prime

Si eres de los que alguna vez se encontró con una suscripción a Amazon Prime que no recuerda haber pedido, o si sentiste que cancelar el servicio era más difícil que salir de un laberinto, te tengo noticias grandes. La FTC (Comisión Federal de Comercio) le ha ganado la partida al gigante del e-commerce. Y lo mejor de todo es que esa victoria se traduce en $2.500 millones de dólares que ahora están regresando a los bolsillos de los usuarios.

Estamos hablando de un reembolso de hasta $51 dólares por persona, una cifra nada despreciable por solo llenar un formulario. Pero no te confíes, pues hay una fecha límite y unos requisitos muy específicos que debes cumplir para que no te dejen fuera del reparto. Aquí te explico, sin tanto tecnicismo legal, cómo asegurarte de recibir tu parte.

¿Quiénes pueden reclamar el dinero? Requisitos clave para ser elegible

Lo primero es lo primero, no todos los suscriptores de Prime califican. Este acuerdo nace porque la FTC acusó a Amazon de usar lo que en diseño web llamamos “patrones oscuros” (o dark patterns) para engañar a la gente y obligarla a suscribirse sin querer, además de hacer el proceso de cancelación intencionalmente complicado.

Para saber si te toca parte del pastel, debes haberte suscrito a Amazon Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025. La fecha no es lo único requisito pues según los documentos del acuerdo, hay dos grupos principales de afectados.

El Grupo Automático (Los que usaron poco el servicio) Si te suscribiste a través de uno de los flujos engañosos (como al intentar pagar un producto y darle clic al envío gratis sin leer la letra chica) y usaste los beneficios de Prime 3 veces o menos en un año, estás de suerte. Probablemente ya recibiste o recibirás el pago automáticamente sin mover un dedo. Revisa tu cuenta bancaria o tu saldo de Amazon.

El Grupo de Reclamación (Los que necesitan actuar) Aquí es donde entra la mayoría que lee esto. Si te suscribiste en esas fechas, intentaste cancelar y no pudiste, o te suscribiste por error y usaste los beneficios entre 3 y 10 veces en un periodo de 12 meses, tienes que presentar una solicitud. Amazon no te pagará automáticamente porque asume que, al usar los beneficios, tal vez sí querías el servicio. Te toca demostrar que no fue así.

Si usaste Prime más de 10 veces en un año (viste muchas series o pediste muchos paquetes), el sistema asume que disfrutaste la suscripción y quedas fuera del acuerdo.

Guía paso a paso para solicitar tu pago y asegurar esos $51

Si caíste en el segundo grupo, no te desesperes. El proceso no es difícil, pero requiere que tengas cierta información a la mano. Amazon ya ha comenzado a enviar notificaciones, así que el primer paso es convertirte en un detective de tu propio correo electrónico.

Busca el correo oficial: Debes rastrear en tu bandeja de entrada (y sí, también en la carpeta de Spam) un correo con el asunto relacionado al “FTC v. Amazon.com Settlement”. Este correo es vital porque contiene dos datos únicos, tu ID de Reclamación (Claim ID) y un PIN personal. Sin estos números, no podrás entrar al sistema.

Entra al sitio del acuerdo: Con tus códigos en mano, dirígete a la página oficial, que suele ser subscriptionmembershipsettlement.com o la indicada en el correo de ZDNet. No uses enlaces raros de redes sociales; asegúrate de que sea el sitio legítimo verificado en la notificación oficial.

Llena el formulario: Te pedirán confirmar que te suscribiste por error o que intentaste cancelar sin éxito. Sé honesto, pero recuerda que el objetivo es confirmar que fuiste víctima de los procesos confusos de la plataforma.

Elige cómo quieres tu dinero: Generalmente ofrecen opciones como un cheque, depósito directo o tarjetas prepagadas virtuales. Mi consejo de experto es que el depósito directo es lo más rápido y seguro.

¿Y cuánto dinero es? El acuerdo estipula un reembolso de las cuotas de membresía pagadas, con un tope máximo de $51 dólares. Si tenías una tarifa de estudiante o una prueba con descuento, el monto será menor, ajustado a lo que realmente pagaste.

Fecha máxima para solicitar el pago

Aquí es donde muchos pierden su dinero por desidia. Aunque el acuerdo se anunció hace tiempo, la ventana para reclamar no es eterna. Según la información más reciente que hemos analizado, debes prestar atención a esto.

La fecha límite improrrogable para enviar tu formulario de reclamación es el 27 de julio de 2026.

Tienes hasta ese día para completar el trámite en la web. Si se te pasa la fecha, pierdes el derecho a reclamar, sin excepciones. La recomendación es que completes el proceso lo antes posible ya que estos sitios web de acuerdos legales tienen la mala costumbre de saturarse en los últimos días.

Además, ten cuidado con las estafas. Con $2,500 millones en juego, los ciberdelincuentes están al acecho. Amazon nunca te pedirá tu contraseña, ni que pagues una tarifa para recibir tu reembolso, ni te pedirá datos bancarios por WhatsApp. Todo se hace a través del portal oficial del administrador del acuerdo o mediante créditos automáticos.

