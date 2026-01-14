Amazon activa Alexa Plus en Prime: la actualización llega sola y no la puedes detener

Amazon ya empezó a actualizar automáticamente algunas cuentas con membresía Prime a Alexa Plus, y el detalle que está molestando a muchos es que el cambio llega sin botón de “no, gracias”. Lo único “controlable” por el usuario ocurre después: cuando la migración termina, se puede pedir volver a la versión anterior (al menos en los casos reportados, con un comando de voz).

Amazon migra a usuarios a Prime a Alexa Plus

En las últimas semanas, usuarios con Amazon Prime han reportado que sus dispositivos Echo (y la experiencia de Alexa asociada a su cuenta) están siendo empujados a Alexa Plus como un beneficio incluido, pero sin un proceso de aceptación explícita. En otras palabras: no es un “pruébalo si quieres”, sino un “ahí te va”, con el argumento de que la transición es rápida y no requiere que el usuario toque nada.

Lo interesante es el contexto: Alexa Plus es la apuesta “nueva” de Amazon para que Alexa se sienta más conversacional y compita mejor con asistentes modernos impulsados por modelos de lenguaje (LLM). Pero una cosa es mejorar el asistente, y otra muy distinta es actualizarlo de forma obligatoria en cuentas que llevan años usando rutinas, skills y hábitos súper específicos (y que no necesariamente quieren que les cambien el comportamiento del asistente de la noche a la mañana).

Actualización automática: lo que sí y lo que no puedes hacer

El punto clave de esta historia es que, por lo que se ha reportado, no hay forma de impedir la actualización antes de que ocurra: no parece ser opt-in y tampoco existe una opción clara de “opt-out” previo. Eso convierte el rollout en un proceso tipo “actualización forzada”, con todas las implicaciones que eso tiene en confianza, control y experiencia del usuario.

El “upgrade automático” no solo es un tema técnico; también es un tema emocional. En comentarios y reportes se mencionan molestias por el estilo del asistente, por tiempos de respuesta y por cambios en funciones o comportamientos esperados. Para el usuario común, Alexa no es una app más: es una voz en la casa, un botón invisible que controla música, luces y recordatorios así que cualquier ajuste no solicitado se siente más personal (y más invasivo) de lo que Amazon quizá cree.

