Los mejores gadgets de Amazon para regalar esta Navidad

Encontrar el regalo perfecto para Navidad puede ser una misión casi imposible. Entre las filas interminables en las tiendas y la duda eterna de “¿le gustará o terminará en el fondo del armario?”, el estrés se acumula. Pero si hay algo que es cierto es que la tecnología útil nunca pasa de moda. Este año, Amazon ha renovado su arsenal de dispositivos justo a tiempo para las fiestas, y he estado analizando su lista para decirte cuáles valen realmente la pena.

Desde asistentes que gestionan tu casa hasta pantallas que revolucionan la lectura, aquí tienes mi selección personal de los dispositivos que no solo se ven bien bajo el árbol, sino que realmente mejoran la vida diaria.

El centro de control definitivo para tu hogar inteligente

Los Echo Show son una excelente opción para domotizar tu casa sin complicaciones Crédito: Amazon

Si tienes un familiar que siempre está corriendo de un lado a otro o que ama tener todo bajo control, la nueva generación de Echo es el camino a seguir. Amazon ha dado un golpe en la mesa renovando su línea con dispositivos como el Echo Dot Max y el Echo Studio, pero la joya de la corona para regalar este año es, sin duda, el Echo Show 8.

¿Por qué este y no otro? Porque tiene el tamaño perfecto. Con su pantalla de 8.7 pulgadas, no es tan grande como para estorbar en la encimera de la cocina, ni tan pequeño como para que no veas bien una videollamada. Es el equilibrio ideal.

Su utilidad va más allá de poner música. Imagínalo como el “copiloto” de la casa: sirve para ver recetas paso a paso sin tocar nada con las manos sucias, controlar las luces inteligentes o hacer videollamadas rápidas con la familia. Además, integra Alexa+, lo que significa que la inteligencia artificial es mucho más natural y menos robótica que antes.

Precio: Desde $159.99 dólares .

Desde . Ideal para: El organizador de la familia o quien quiere empezar a domotizar su casa sin complicaciones.

Lectura a todo color: El sueño de los creativos

Un lector Kindle siempre es un regalo perfecto para los amantes de la lectura Crédito: Amazon

Durante años, los amantes de los cómics y las novelas gráficas miraban los Kindles con un poco de envidia: la tinta electrónica era genial para leer texto, pero terrible para disfrutar del arte visual. Eso se acabó. El Kindle Scribe Colorsoft es, probablemente, el lanzamiento que más me emociona recomendar a los lectores empedernidos.

Este dispositivo no es solo un lector; es una libreta digital vitaminada. Mantiene esa sensación táctil de escribir sobre papel gracias a su pantalla antirreflejos de 11 pulgadas, pero ahora añade el color a la ecuación. Esto cambia las reglas del juego si quieres regalarlo a alguien que lee revistas, revisa documentos con gráficos o simplemente ama los cómics.

Es ultrafino (solo 5.4 mm) y pesa unos 400 gramos, así que es fácil de llevar en cualquier mochila. Y ojo al dato: es un 40% más rápido al pasar páginas que sus predecesores, eliminando ese pequeño “lag” que a veces molestaba en modelos antiguos.

Precio: Desde $629.99 dólares (disponible a partir del 10 de diciembre).

Desde (disponible a partir del 10 de diciembre). Ideal para: Estudiantes, diseñadores, fans de los cómics y cualquiera que tome muchas notas a mano.

Seguridad y entretenimiento: Los infaltables del salón

Los timbres inteligentes Ring se han convertido en una herramienta infaltable para quienes quieren mejorar la seguridad de sus hogares Crédito: Amazon

A veces el mejor regalo es simplemente sentarse y desconectar. Para eso, el Fire TV Stick 4K Select es el rey de la relación calidad-precio. Por apenas $19.99 dólares, puedes convertir cualquier televisor antiguo en un centro de entretenimiento 4K. Es el típico regalo “salvavidas” que funciona perfecto para un amigo invisible o para actualizar la tele del dormitorio. Su control por voz facilita muchísimo buscar esa serie que todos están viendo sin tener que teclear letra por letra con el mando.

Pero si prefieres regalar tranquilidad, tienes que mirar hacia la seguridad del hogar. Ring ha lanzado su Wired Doorbell Pro con Retinal Vision. No te dejes asustar por el nombre técnico; básicamente significa que la cámara es increíblemente inteligente.

No solo graba video; utiliza IA para mejorar la nitidez y entender qué está viendo. Tiene un zoom de 10x que es una locura para un timbre y funciona de maravilla con poca luz. Lo más útil es su función Alexa+ Greetings, que puede “hablar” por ti: gestiona entregas o da instrucciones a los repartidores si no estás. Además, reconoce caras familiares para no bombardearte con notificaciones si quien entra es tu pareja o tus hijos.

Precio: El timbre está disponible por $249.99 dólares .

El timbre está disponible por . Ideal para: Quien valora la seguridad o viaja mucho y quiere tener su entrada vigilada con la mejor tecnología.

Esta Navidad, regalar tecnología no tiene por qué ser frío. Al final, le estás regalando a alguien más tiempo libre, más seguridad o mejores momentos de ocio. Y eso, en mi libro, es un acierto seguro.

