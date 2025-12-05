Leo Ultra: así quiere Amazon destronar a Starlink en el Internet satelital

Leo Ultra es la nueva carta fuerte de Amazon para meterse de lleno en el negocio del Internet satelital empresarial, bajo la marca Amazon Leo, el rebautizado Project Kuiper.

Este servicio apunta a empresas, gobiernos y grandes organizaciones que necesitan conectividad de alta velocidad en lugares donde la fibra o el móvil no llegan y, de paso, se posiciona como un competidor directo de Starlink, el servicio de Elon Musk.

Aunque el enfoque inicial es corporativo, la estrategia de Amazon apunta a que, en un plazo relativamente corto, esta tecnología termine llegando también al mercado residencial.

Amazon Leo es la evolución comercial de Project Kuiper: la misma constelación de satélites en órbita terrestre baja, pero empaquetada como un servicio listo para vender conectividad a escala global. Dentro de esa oferta, Leo Ultra es el terminal “top”: una antena de grado empresarial que promete hasta 1 Gbps de descarga y 400 Mbps de subida, cifras que la colocan entre las opciones más rápidas del Internet satelital actual.

La clave está en una antena phased array de doble vía diseñada por Amazon, con chip propio y algoritmos de radiofrecuencia que mejoran el uso del espectro y ayudan a reducir la latencia, algo vital para videollamadas, monitoreo en tiempo real o acceso remoto a sistemas críticos. Además, Leo Ultra se integra con las redes corporativas como si fuera otra sede conectada por un enlace dedicado, facilitando el despliegue en proyectos distribuidos. ​

Pensado para empresas… con la vista en el hogar

Leo Ultra no se vende solo como “Internet rápido”, sino como infraestructura estratégica para sectores como energía, minería, petróleo y gas, logística, agricultura avanzada o administraciones públicas. Amazon promete conectividad segura y de baja latencia para conectar sensores, cámaras, centros de control y equipos de campo en lugares donde montar fibra es caro o directamente imposible.

El gran gancho es la conexión directa con Amazon Web Services (AWS): los datos pueden viajar desde un sitio remoto hasta la nube sin pasar por el Internet público, usando modos como Direct to AWS o interconexiones privadas con data centers. Para las empresas esto significa menos puntos de fallo, mejor seguridad y una ruta clara para proyectos de analítica, IA y edge computing en entornos remotos.

Aunque esta primera ola se centra en clientes empresariales, la marca Amazon Leo se comunica ya en clave de “Internet dondequiera que llames hogar”, dejando claro que el plan a medio plazo es aterrizar en el residencial. El camino es familiar: primero pilotos, luego empresas y, cuando la constelación esté madura, paquetes domésticos pensados para hogares rurales y regiones con mala infraestructura fija.

La guerra con Starlink y lo que viene

El lanzamiento de Leo Ultra llega con Starlink dominando el Internet satelital de órbita baja, con miles de satélites activos y servicio tanto residencial como profesional. Starlink ofrece planes para hogares, barcos, aviones y empresas, con velocidades que en muchos escenarios se sitúan en los cientos de Mbps, pero Amazon contraataca con un producto afinado desde el inicio para el mundo corporativo y un techo de 1 Gbps en descargas.

A nivel estratégico, la gran diferencia es el punto de partida: Starlink nació pensando primero en el usuario final, mientras que Amazon Leo arranca desde la empresa y la administración, apoyado además por todo el ecosistema AWS. Más que una pelea de quién tiene más satélites, se perfila una batalla de plataformas: servicios de conectividad satelital atados a nubes, datos, seguridad y herramientas de gestión.

Para los usuarios, el escenario es prometedor: más competencia significa mejores prestaciones, más cobertura y, previsiblemente, precios más ajustados a medida que ambas constelaciones escalen. Y, si Amazon cumple su hoja de ruta, Leo Ultra será recordado como el primer paso de una generación de servicios satelitales que llevarán banda ancha de órbita baja a empresas y hogares en casi cualquier lugar del mundo.

Sigue leyendo:

• Project Kuiper ya es una realidad y comenzará a ofrecer Internet satelital en 7 países

• Amazon probó con éxito sus dos primeros satélites del Sistema Kuiper

• Amazon se prepara para el lanzamiento de los primeros satélites de Project Kuiper