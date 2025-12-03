Visa y Amazon lanzan nueva propuesta para compras online apoyada en la IA

Visa y Amazon Web Services (AWS) anunciaron una colaboración estratégica durante el evento AWS Re:Invent en Las Vegas, que se realiza del 1 al 5 de diciembre. La alianza promete transformar la infraestructura del comercio electrónico global mediante el desarrollo del comercio agéntico, un modelo en el que la IA realiza transacciones de forma autónoma para los usuarios.

El acuerdo permitirá que Visa Intelligent Commerce esté disponible en el AWS Marketplace, facilitando a desarrolladores y empresas la integración de soluciones de pago seguras en flujos de trabajo automatizados. La iniciativa se centra en ofrecer pagos confiables y eficientes mediante agentes de IA, potenciando el comercio electrónico a escala global.

El concepto detrás de esta tecnología es que los agentes de inteligencia artificial puedan razonar, actuar y ejecutar compras en tiempo real. Por ejemplo, un usuario podría ordenar a su asistente de IA: “cómprame entradas si el precio baja de US$150”, y el agente tendría la capacidad de completar la transacción de forma segura y autónoma, sin intervención humana adicional.

Seguridad y tecnología detrás de la alianza

Rubail Birwadker, vicepresidente senior de Crecimiento Global de Visa, destacó la importancia de la confianza en el comercio agéntico: “Visa Intelligent Commerce funciona como capa de confianza, ofreciendo infraestructura segura para transacciones autónomas y agnósticas de la red”. La seguridad de pagos es clave para la adopción de la IA en comercio electrónico.

La colaboración integra Amazon Bedrock AgentCore, que permite a los agentes gestionar identidad, memoria y observabilidad, mientras que las herramientas de Visa, como MCP, se encargan de la autenticación, tokenización y personalización de datos. Esto reduce la fragmentación actual del comercio digital y permite transacciones más seguras y eficientes.

David Richardson, vicepresidente de AgentCore en AWS, afirmó que la combinación de Visa Intelligent Commerce y Amazon Bedrock AgentCore simplifica los sistemas fragmentados, permitiendo que los agentes se comuniquen de manera autónoma.

Además, los clientes de AWS podrán construir y desplegar agentes de IA con mayor facilidad, acelerando la adopción de tecnología de inteligencia artificial en pagos y comercio.

Primeros casos de uso: viajes y retail

La tecnología ya cuenta con socios estratégicos como Expedia Group, Intuit y Eurostars Hotel Company. Expedia, por ejemplo, desarrollará el Travel Booking Agent, un sistema que combina agentes especializados en vuelos, alojamiento y alquiler de autos para ofrecer experiencias de reserva completas. Esto demuestra cómo la IA puede transformar la experiencia de compra en línea.

Karen Bolda, directora de Producto y Tecnología B2B de Expedia Group, afirmó: “Estamos emocionados de asociarnos con AWS y Visa para impulsar arquitecturas agénticas en viajes para nuestros socios B2B”. La iniciativa refuerza la idea de que la inteligencia artificial puede convertirse en un comprador activo, no solo un asistente de búsqueda.

Con este movimiento, Visa y AWS buscan sentar las bases de un comercio digital seguro y autónomo, donde la IA facilite transacciones complejas y optimice la experiencia del usuario. La integración de Visa Intelligent Commerce en AWS Marketplace marca un paso clave hacia la expansión del comercio agéntico a nivel global.