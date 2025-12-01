Errores con MagSafe que están matando la batería de tu iPhone sin que lo notes

El MagSafe del iPhone es súper cómodo, pero si lo usas mal puedes acortar la vida de la batería, marcar la carcasa o incluso dañar el dispositivo con el tiempo. La buena noticia es que la mayoría de los errores son evitables si sabes qué no hacer y eliges bien tus accesorios.

No escatimes: el peligro de los accesorios baratos

Uno de los errores más frecuentes es utilizar cargadores y bases “MagSafe” baratas sin certificación, solo porque están en oferta en Amazon o AliExpress. Estos accesorios muchas veces no cumplen los estándares de seguridad, se calientan más de la cuenta y pueden dañar la batería o incluso anular la garantía del teléfono si algo sale mal.

Siempre que puedas, apuesta por cargadores oficiales de Apple o con certificación “Made for MagSafe”, MFi o Qi2, que están diseñados para alinear bien los imanes, controlar la temperatura y entregar la potencia correcta.

También hay que tener ojo con las fundas magnéticas de baja calidad. Algunos fabricantes recortan costes en los imanes y en los materiales, lo que puede provocar más calentamiento durante la carga y, a la larga, un deterioro más rápido de la salud de la batería. Si vas a usar MagSafe todos los días, lo ideal es invertir en una funda de una marca reconocida y, si es posible, con certificación oficial para asegurarte de que no estás “cocinando” el iPhone cada noche sin darte cuenta.

Calor, objetos metálicos y marcas en tu iPhone

Otro error típico es cargar el iPhone con MagSafe sobre la cama, debajo de la almohada o tapado con ropa. Como todo cargador inalámbrico, el MagSafe genera calor, y si el teléfono no puede disiparlo, el sistema limita la carga e incluso puede acelerar la degradación de la batería con el tiempo. Lo mejor es cargar tu iPhone sobre una superficie dura y ventilada, retirar fundas muy gruesas durante sesiones largas de carga y evitar usar el MagSafe mientras juegas o ves vídeos durante horas, porque sumas el calor del cargador más el del procesador.

También es un error grave colocar llaves, monedas, anillos u otros objetos metálicos entre el iPhone y el cargador MagSafe. Apple advierte que estos objetos pueden calentarse, dañar el cargador, afectar la carga e incluso suponer un riesgo de quemadura o incendio en casos extremos.

Además, si usas el MagSafe con fundas de cuero o silicona blanda, es bastante común que quede el famoso círculo marcado en la parte trasera por el imán y el calor de la carga, algo que Apple reconoce como posible con ciertos materiales. Si quieres evitarlo, busca materiales más resistentes a las marcas o reserva el MagSafe para la noche y usa cable el resto del tiempo.

Tarjetas, imanes y otros riesgos “invisibles”

Mucha gente comete el error de dejar tarjetas de crédito, pasaportes, llaves inteligentes o tarjetas de acceso entre el iPhone y el cargador MagSafe, o dentro de fundas tipo “wallet” mientras cargan. Apple avisa claramente: los imanes pueden dañar las bandas magnéticas y los chips RFID de estos objetos, dejándolos inservibles. Si usas una funda con tarjetero, retira las tarjetas antes de cargar con MagSafe o asegúrate de que no queden en medio del teléfono y el cargador.

También conviene tener cuidado con otros imanes potentes. Aunque el iPhone está diseñado para convivir con imanes como los del propio MagSafe, usar soportes magnéticos muy fuertes o imanes genéricos directamente sobre la zona de MagSafe puede afectar la alineación de los imanes internos y provocar problemas de acople o de carga inalámbrica con el tiempo. Y si llevas marcapasos u otros dispositivos médicos implantados, es clave seguir la recomendación oficial: mantener el iPhone y los accesorios MagSafe a una distancia segura, especialmente mientras se está cargando, y consultar siempre con tu médico o el fabricante del dispositivo.

En resumen, si quieres que tu iPhone llegue vivo y con buena batería a varios años de uso, evita los accesorios dudosos, controla el calor, no cargues con metal o tarjetas de por medio y respeta las advertencias de seguridad de Apple. Con unos pocos hábitos sencillos puedes disfrutar de la comodidad del MagSafe sin poner en riesgo tu dispositivo ni tu bolsillo.

