Costco emite alerta por burritos congelados: revisa si compraste estos productos

Las personas que compraron burritos congelados de la marca Red’s en tiendas Costco deben revisar cuidadosamente los productos que tienen en casa. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) emitió una alerta de salud pública luego de detectar un error de etiquetado que podría representar un riesgo para quienes padecen alergia al huevo.

Aunque el producto ya fue retirado de la venta, las autoridades consideran que todavía podría permanecer almacenado en los congeladores de los consumidores.

¿Qué ocurrió con los burritos congelados vendidos en Costco?

La alerta fue emitida por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS), organismo dependiente del USDA, después de que un consumidor descubriera que las cajas identificadas como Red’s Steak, Cilantro & Lime Burritos no contenían ese producto.

En realidad, dentro de algunos empaques se encontraban otros burritos elaborados con huevo, un ingrediente que no aparece declarado en la etiqueta del producto vendido.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuál fue el alimento que terminó dentro de las cajas equivocadas. Sin embargo, señalaron que contiene huevo entre sus ingredientes y recordaron que Red’s también fabrica burritos para desayuno que incluyen este alimento.

¿Por qué este error representa un riesgo?

El principal problema no es únicamente que los consumidores hayan recibido un producto diferente al que compraron, sino que el alimento contiene un alérgeno no declarado.

El huevo forma parte de los principales alérgenos alimentarios en Estados Unidos y puede provocar reacciones que van desde molestias leves hasta cuadros graves de anafilaxia en personas sensibles.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, quienes presentan alergia al huevo podrían experimentar síntomas como:

Urticaria.

Inflamación.

Problemas digestivos.

Dificultad para respirar.

Anafilaxia, una reacción potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata.

Pese al riesgo potencial, el USDA informó que hasta ahora no existen reportes confirmados de enfermedades o reacciones adversas relacionadas con el consumo de estos burritos.

¿Qué burritos están incluidos en la alerta?

Los productos afectados corresponden a:

Red’s Steak, Cilantro & Lime Burritos .

. Presentación de 10 burritos envueltos individualmente .

. Fecha de producción: 19 de junio de 2026 .

. Número de establecimiento del USDA: EST. 46069.

Estos productos fueron distribuidos únicamente a centros de distribución y tiendas Costco de tres estados del Medio Oeste de Estados Unidos:

Illinois.

Michigan.

Minnesota.

Lotes afectados

El FSIS pidió revisar el número de lote ubicado en el costado de la caja. Los códigos incluidos en la alerta son:

L1 SD6170 1503

L1 SD6170 1535

L1 SD6170 1606

L1 SD6170 1639

L1 SD6170 1717

L1 SD6170 1750

L1 SD6170 1831

L1 SD6170 1908

L1 SD6170 1954

L1 SD6170 2031

L1 SD6170 2108

L1 SD6170 2130

¿Por qué no hubo un retiro oficial del producto?

A diferencia de otros incidentes relacionados con alimentos, en esta ocasión el USDA no emitió un retiro (recall) del producto.

La razón es que los burritos ya no se encuentran disponibles para su venta en las tiendas Costco.

Sin embargo, las autoridades decidieron publicar una alerta de salud pública debido a la posibilidad de que algunos consumidores aún conserven las cajas en sus congeladores.

¿Qué deben hacer los consumidores?

El FSIS recomienda que cualquier persona que tenga alguno de los lotes afectados no consuma el producto, especialmente si ella o algún integrante de su familia presenta alergia al huevo.

Las opciones recomendadas son:

Desechar los burritos.

Devolverlos a cualquier tienda Costco para solicitar el reembolso correspondiente.

Costco también envió una notificación a sus socios pidiendo no consumir el producto si existe sensibilidad al huevo y acudir a una sucursal para obtener el reembolso completo.

¿Qué dicen las autoridades sobre las alergias al huevo?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideran al huevo como uno de los principales alérgenos alimentarios en Estados Unidos.

La legislación estadounidense obliga a que todos los ingredientes y alérgenos presentes en los alimentos procesados aparezcan claramente identificados en el etiquetado, precisamente para evitar situaciones como la detectada en este caso.

Las autoridades recuerdan que una reacción alérgica puede aparecer pocos minutos después del consumo o varias horas más tarde y, dependiendo de la sensibilidad de cada persona, puede convertirse en una emergencia médica.

¿Dónde obtener más información?

Las personas que tengan dudas sobre el producto pueden comunicarse directamente con Red’s All Natural o consultar los canales oficiales del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Mientras tanto, el llamado de las autoridades es claro: si el empaque coincide con los lotes afectados, no consumir los burritos y optar por desecharlos o devolverlos a Costco para evitar cualquier riesgo asociado con la presencia de huevo no declarado.

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