Estos son los burritos vegetarianos de Fresh & Ready que retiró la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta tras el retiro voluntario de un lote limitado de burritos vegetarianos para el desayuno, luego de que se detectara que podrían contener soya y salchicha no declaradas en la etiqueta.

El problema representa un riesgo para las personas con alergia a la soya y también afecta a quienes siguen una dieta vegetariana. El retiro fue iniciado por Fresh & Ready Foods LLC, empresa que informó que los productos involucrados fueron comercializados como vegetarianos, aunque una investigación confirmó que algunos contenían salchicha.

Debido a ello, también se introdujo soya, uno de los principales alérgenos alimentarios, sin que este ingrediente apareciera en el etiquetado.

¿Por qué la FDA emitió la alerta?

La agencia sanitaria explicó que las personas con alergia o sensibilidad severa a la soya podrían sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos burritos.



Aunque hasta ahora no se han reportado enfermedades ni reacciones alérgicas, la FDA y la empresa decidieron retirar los productos como medida preventiva para evitar riesgos a los consumidores.

¿Qué burritos fueron retirados?

La medida aplica únicamente a productos elaborados en la planta de Charlotte, Carolina del Norte, entre el 9 y el 12 de julio de 2026, con fecha de consumo preferente del 20 de julio de 2026.

Los productos afectados son:

Sprig & Sprout Spicy Breakfast Burrito

Presentación: 234 gramos.

Código UPC: 1 00001 00029 7 .

. Fecha de caducidad: 20/07/2026 .

. Fresh and Ready Spicy Breakfast Burrito

Presentación: 8.2 onzas (232 gramos).

Código UPC: 1 00001 00029 7 .

. Fecha de caducidad: 20/07/2026.



Fresh & Ready Foods aclaró que el retiro no afecta a otros productos elaborados en la planta de Charlotte ni a los fabricados en sus demás instalaciones.

¿Cómo se detectó el problema?

La investigación comenzó después de que dos clientes informaran haber encontrado salchicha en burritos etiquetados como vegetarianos.

La empresa confirmó que la incorporación accidental de ese ingrediente también provocó la presencia de soya, un alérgeno cuya declaración en la etiqueta es obligatoria para proteger a los consumidores con alergias alimentarias.

¿En qué estados se distribuyeron?

Los burritos retirados fueron enviados a mercados de comida rápida y máquinas expendedoras de los siguientes estados:

Alabama

Georgia

Kentucky

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Tennessee

Virginia

Virginia Occidental

¿Qué deben hacer los consumidores?

La FDA recomienda no consumir los burritos incluidos en el retiro, incluso si el empaque parece estar en buen estado.

Además, pide que las personas que los hayan adquirido deben desecharlos inmediatamente. Quienes deseen solicitar un reembolso o recibir más información pueden comunicarse con Fresh & Ready Foods a través del correo RecallConcern@HotLineGlobal.com o llamando al 1-855-424-8390, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 18:00 horas (tiempo del Este).



La empresa señaló que este retiro se realiza en coordinación con la FDA para proteger a los consumidores y reducir cualquier riesgo derivado del consumo de los productos afectados.

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