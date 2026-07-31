Descubre las profesiones con los trabajadores más satisfechos en Estados Unidos

El salario dejó de ser el único factor que define la satisfacción laboral para muchos trabajadores en Estados Unidos. En medio de niveles récord de agotamiento y una creciente preocupación por el equilibrio entre la vida personal y profesional, los empleados están dando mayor importancia al propósito de su trabajo, la comunicación interna y el ambiente laboral.

Un análisis realizado por la plataforma de experiencia del empleado Blink identificó cuáles son las profesiones donde los trabajadores reportan mayores niveles de felicidad, tomando en cuenta factores como satisfacción, sentido de propósito, estrés y bienestar dentro de sus actividades.

Para elaborar el ranking, Blink analizó 100 de los empleos con mayor demanda en Estados Unidos con base en datos de la Encuesta sobre el Uso del Tiempo en Estados Unidos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Los resultados fueron convertidos a una escala de 0 a 100 y combinaron distintos indicadores para calcular una puntuación general de felicidad laboral.

Pilotos de avión, el trabajo con mayor felicidad laboral

Los pilotos de aerolíneas y los ingenieros de vuelo ocuparon el primer lugar del estudio, con una calificación general de felicidad de 94.84%.

Aunque la profesión implica altos niveles de presión y responsabilidad, los trabajadores de este sector reportaron una percepción positiva sobre su actividad, con un nivel de compromiso laboral de 92.3%.

El estudio también señaló que estos empleados enfrentan niveles elevados de estrés, con 63.6%, debido a las exigencias físicas y operativas del puesto. Sin embargo, los beneficios económicos y la satisfacción profesional parecen compensar esos desafíos.

Además, esta carrera registró el salario promedio anual más alto entre las ocupaciones mejor evaluadas, con $219,140 dólares al año.

Gerentes de marketing ocupan el segundo lugar

En la segunda posición se ubicaron los gerentes de marketing, quienes alcanzaron una puntuación general de felicidad de 86.30%.

Este grupo destacó por la percepción positiva sobre su entorno laboral, con un índice de 99.1% en sentimiento favorable hacia su trabajo, una de las cifras más altas registradas en el análisis.

Después de estas profesiones, el ranking incluyó a gerentes financieros, farmacéuticos, ingenieros de hardware informático y otros perfiles relacionados con áreas especializadas.

Los 10 trabajos con empleados más felices en Estados Unidos

De acuerdo con el estudio de Blink, las profesiones con mayores niveles de felicidad laboral son:

Pilotos de aerolíneas e ingenieros de vuelo Gerentes de marketing Gerentes financieros Farmacéuticos Ingenieros de hardware informático Gerentes de recursos humanos Ingenieros de software Jefes de correos y superintendentes de correo Abogados Ingenieros petroleros

Trabajadores están menos dispuestos a cambiar de empleo

El análisis también coincide con una tendencia más amplia en el mercado laboral estadounidense: aunque aumentó la insatisfacción con algunos aspectos del empleo, muchas personas están reduciendo su intención de cambiar de trabajo.

Datos recientes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York muestran que la probabilidad de cambiar de empleador cayó 1.4 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 9.7%, el nivel más bajo desde marzo de 2021.

La disminución fue más marcada entre trabajadores sin título universitario.

Al mismo tiempo, los niveles de satisfacción con distintos aspectos laborales registraron retrocesos. La valoración del salario cayó 3.3 puntos porcentuales, la satisfacción con beneficios no salariales disminuyó 0.6 puntos y la percepción sobre oportunidades de ascenso bajó 3.1 puntos.

Los datos reflejan que, aunque la remuneración continúa siendo un elemento clave para los empleados, factores como el ambiente laboral, la estabilidad, el reconocimiento y el propósito profesional tienen cada vez mayor peso al momento de evaluar un trabajo.

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