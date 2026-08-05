Carne más cara y menos oferta: así impacta la crisis de precios en los hogares estadounidenses

De acuerdo con datos publicados recientemente por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) sobre el índice de precios al consumidor (IPC), en el último año el precio de la carne de res en Estados Unidos ha aumentado un 11.8%, uno de los costos más altos en medio de una alta demanda y poca oferta.

La razón de este aumento se debe a varios factores, principalmente la escasez del ganado; actualmente, la producción bovina se encuentra en uno de sus niveles más bajos. Muchas regiones de producción se han visto afectadas por las fuertes sequías, lo que ha llevado a gran parte de los ganaderos a liquidar su ganado.

Pero los productores no solo se están enfrentando al fuerte cambio climático, sino también a la elevada inflación en cuanto a costos de equipos, maquinaria, combustible y mano de obra.

Aunque la importación ha surgido como una respuesta al problema, las preocupaciones sobre enfermedades que afectan al ganado y los altos costos de los aranceles han restringido al mercado.

El informe de BLS también detalló que los precios de la carne molida subieron un 12.4% en comparación con el año pasado, los filetes un 11.4% y los asados un 13.8%. Esto ha llevado a que muchas empresas del sector, como Tyson Foods, operaran con pérdidas de hasta $138 millones de dólares con una caída de sus ventas del 15.9%.

A principios de este año, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) pronosticó que el precio de la carne de res podría aumentar entre un 10% y un 18%, indicando que el principal factor sería la reducción de los rebaños de ganado ante el elevado consumo de carne.

Por su parte, David Ortega, economista especializado en alimentación de la Universidad Estatal de Michigan, comentó que espera que los precios no solo se mantengan altos este año, sino también el próximo, agregando además que “el aumento del precio del diésel va a afectar a los costes de toda la cadena de suministro agroalimentaria, desde el funcionamiento de la cosechadora hasta el transporte del grano que necesitan los ganaderos, pasando por el transporte de los productos cárnicos procesados hasta la tienda”, dijo.

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