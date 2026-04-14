La carne de res podría aumentar hasta un 18% en 2026, pronostica USDA

Aunque en los últimos meses el precio de algunos alimentos en los supermercados estadounidenses ha disminuido considerablemente, otros siguen estando por las nubes, afectando en gran manera el presupuesto del promedio de las familias en Estados Unidos.

Según el último pronóstico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el precio de la carne de res, un alimento indispensable entre los hogares estadounidenses, podría aumentar entre un 10% y un 18% este año.

De acuerdo con los economistas, el principal factor del aumento de los precios es la reducción de los rebaños de ganado ante el elevado consumo de carne; según USDA, el número de ganado en EE.UU. descendió un 1% en enero, uno de los niveles más bajos.

Los especialistas también consideran que el conflicto en Irán con el encarecimiento de los precios de la energía podría intensificar el problema actual, con el aumento del costo del combustible trasladándose a las facturas de los consumidores.

David Ortega, economista especializado en alimentación de la Universidad Estatal de Michigan, comentó que “es de esperar que los precios de la carne de vacuno se mantengan altos durante el resto de este año y posiblemente también durante el próximo”, dijo a CBS.

El economista agregó además que “el aumento del precio del diésel va a afectar a los costes de toda la cadena de suministro agroalimentaria, desde el funcionamiento de la cosechadora hasta el transporte del grano que necesitan los ganaderos, pasando por el transporte de los productos cárnicos procesados hasta la tienda”, expresó.

¿Qué tipos de carne de res han aumentado?

Según un informe del Banco de la Reserva Federal de San Luis, se registraron varios precios de la carne de res en marzo; por ejemplo, la carne molida aumentó un 16% en los últimos 12 meses, ubicándose en los $6.70 por libra, mientras que los filetes de res aumentaron a $12.73 la libra en marzo.

Para Derrell Peel, profesor de economía agrícola en la Universidad Estatal de Oklahoma, “no hay nada que sugiera que vaya a haber algún alivio en los altos precios de la carne de res”, dijo.

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