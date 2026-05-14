Precios de los alimentos en EE.UU. se disparan por la guerra con Irán: ¿Cuáles son los productos que están costando más?

De acuerdo con datos publicados esta semana por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), algunos alimentos en el supermercado volvieron a aumentar de precio, esto provocado en parte por el alto costo de la gasolina fundamental para la cadena de suministro, pero también por los elevados aranceles y las condiciones climáticas que afectan la producción de ciertos víveres.

Desde que inició la guerra con Irán, que provocó el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, el precio de la gasolina se disparó a más del 50%. Actualmente, según datos de AAA, se ubica en los $4.53 dólares por galón, mientras que el diésel, usado mayormente en el transporte pesado e industrial, se ubica en los $5.66 por galón.

Por su parte, las altas tarifas arancelarias también han representado un costo adicional en las facturas de los consumidores para ciertos productos, sobre todo los provenientes de Canadá, México y China. Asimismo, los agricultores y ganaderos que se están enfrentando a condiciones climáticas adversas están inevitablemente presionando al alza los precios.

Al respecto, Parke Wilde, economista especializado en alimentación de la Universidad de Tufts, comentó que “cuando hay perturbaciones en los mercados energéticos, estas acaban repercutiendo en los precios de los alimentos. Creo que eso es lo que estamos viendo”, dijo a ABC News.

¿Cuáles son los alimentos que aumentaron de precio?

Según datos de BLS, en el último año se percibió un incremento del 6.2% en el precio de los mariscos y un 11.5% en las verduras frescas. Los tomates tuvieron un sorprendente incremento de 39%, el café subió un 18.5%, mientras que la carne de res aumentó un 14.8%.

Para David Ortega, economista especializado en alimentación de la Universidad Estatal de Michigan, “los alimentos perecederos son el indicador de alerta temprana cuando analizamos el impacto de los altos precios del diésel en los supermercados”.

Con respecto al último mes, el precio de los productos frescos aumentó un 6.5%. En abril, las frutas y verduras subieron un 2.3% y los lácteos aumentaron un 0.8%. La caída de la oferta ante la alta demanda ha provocado el vertiginoso aumento de los precios, pero “el impacto que estamos viendo no se debe a un solo factor. En realidad, es una combinación de ellos”, comentó Ortega a ABC News.

En cuanto al costo de los alimentos para el consumo del hogar, se ubicó por debajo de la inflación anual de los alimentos, que superó el 11% desde 2022, aumentando tan solo un 2.9% en el último año.

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