Trabajar para pagar la renta: las ciudades donde el alquiler consume más del salario

El elevado costo de vida continúa presionando los presupuestos de las familias promedio en Estados Unidos, que no solo deben asumir el alto precio de los bienes básicos como alimentos o servicios, sino también una inflación en los costos de arrendamiento que terminan absorbiendo hasta dos tercios del ingreso medio de un hogar.

Desde que se disparó la inflación a su máximo histórico del 9.1% en 2022, uno de los mercados más afectados ha sido el inmobiliario, con el impulso de las tasas hipotecarias hasta los casi 7% y una escasez de inventario que provocó una vertiginosa subida de los precios de la vivienda que han presionado desde entonces a los futuros compradores a buscar opciones más asequibles, como el alquiler; sin embargo, la elevada demanda en las áreas metropolitanas también está afectando a este sector.

De acuerdo con un análisis presentado recientemente por Zillow, destaca que, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York una vivienda promedio de alquiler puede costar al mes $4,750 dólares; eso equivale a unos $57,000 dólares al año, es decir, que los estadounidenses destinan aproximadamente el 60% de sus ingresos en el pago del arriendo.

Al respecto, Kenny Lee, economista sénior de Zillow y StreetEasy, comentó que, “si bien el ritmo de los aumentos se ha ralentizado, los alquileres se mantienen en un nivel alto en relación con los ingresos, y la proporción de inquilinos con dificultades para pagar el alquiler se ha mantenido en torno al 50% desde la pandemia”, dijo a CBS.

Otro análisis desarrollado por el Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de la Universidad de Harvard señaló que los más afectados por el alto costo de los alquileres son los estadounidenses de bajos ingresos; se calcula que en 2024 un 80% ganaba menos de $30,000 al año, por lo que tenían dificultades para costear un arriendo mensual.

Finalmente, la presión económica sobre muchos jóvenes y adultos menores de 35 años los ha llevado a tener que mudarse con sus padres, ante los bajos salarios que no se equiparan con la elevada inflación y precios volátiles. Según un informe de Realtor.com, al menos 25,2 millones de adultos optaron por esta opción, la cual se ha registrado como una de las cifras más altas desde la pandemia.

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