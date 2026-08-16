Tasas hipotecarias en Estados Unidos bajan por primera vez en agosto

Tras alcanzar un máximo de 6.83% a finales de julio, uno de los niveles más altos del año, para el cierre de la segunda semana de agosto las tasas hipotecarias de referencia fija a 30 años en Estados Unidos comenzaron a ceder, ubicándose en los 6.67%, según los últimos datos de Freddie Mac.

Al respecto, en su informe, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, comentó que “la asequibilidad de la vivienda ha mejorado con respecto al año pasado, y los recientes aumentos en las solicitudes de compra y refinanciación sugieren que los prestatarios siguen respondiendo incluso a cambios modestos en las tasas hipotecarias”.

Por su parte, las tasas hipotecarias tipo fijo a 15 años también cayeron de los 6.01% de la semana pasada a los 5.96%. Con estos últimos datos, el mercado inmobiliario podría comenzar a sentir alivio ante la reciente e inesperada bajada de los precios del petróleo, que han sido impulsados a sus máximos desde mediados de febrero con el inicio del conflicto en Oriente Medio.

No obstante, Joel Berner, economista sénior de Realtor.com, expresó que “el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó solo ligeramente esta semana, ya que el conflicto en Irán se ha prolongado, lo que ha presionado los precios del petróleo y, por ende, las expectativas de inflación futura”, dijo.

Aunque Berner considera que, si bien es una buena noticia que la inflación no haya sido mayor a la esperada, “un dato más moderado podría haber hecho que la Reserva Federal se lo pensara dos veces antes de lo que parece ser una próxima subida de tipos antes de finales de 2026, después de haber mantenido los tipos sin cambios a finales del mes pasado”.

Pese a que las tasas hipotecarias no se guían por los tipos de interés de la Fed, estas sí siguen de cerca los bonos del Tesoro a 10 años, los cuales se han mantenido altos en los últimos meses, y mientras las tasas hipotecarias permanezcan altas, muchos compradores y propietarios de vivienda se mantendrán al margen del mercado.

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