Cuáles son los mercados inmobiliarios más atractivos este año en EE.UU., según Realtor.com

Aunque el mercado inmobiliario no ha estado en su mejor momento debido a las elevadas tasas hipotecarias impulsadas por una fuerte incertidumbre económica y una falta de inventario que ha provocado una gran crisis de asequibilidad, aún hay futuros compradores que tienen la esperanza de tener su vivienda propia.

Es por esa razón que recientemente Realtor.com publicó un análisis más detallado en cuanto a los mercados inmobiliarios más dinámicos del país actualmente, los cuales, según el reporte, estos códigos postales más populares en su mayoría se encuentran entre el noreste y el medio oeste.

De acuerdo con Hannah Jones, economista sénior de Realtor.com, aunque muchos de estos códigos postales estén en los suburbios de las principales áreas metropolitanas, aun así, se puede desplazar fácilmente al centro de la ciudad. “Estás usando tus ingresos de la gran ciudad para obtener más por tu dinero, más espacio, más de esa vida tranquila y consolidada de los suburbios”, comentó.

La lista de los 10 códigos postales más populares para vivir, presentados por Realtor.com son:

1) 1960 – Peabody, Massachusetts

2) 07042 – Montclair, Nueva Jersey

3) 08080 – Sewell, Nueva Jersey

4) 14450 – Fairport, Nueva York

5) 01085 – Westfield, Massachusetts

6) 48154 – Livonia, Michigan

7) 17543 – Lititz, Pennsylvania

8) 06473 – North Haven, Connecticut

9) 53151 – New Berlin, Wisconsin

10) 60187 – Wheaton, Illinois

Una de las características que destaca la investigación sobre estas zonas es que las ofertas de vivienda son realmente escasas; sus niveles de inventario bajaron un 60% en comparación con los niveles previos a la pandemia. Además, debido a la escasez, los precios de las viviendas suelen estar por encima del promedio nacional.

Según Jones, “cuando analizamos los perfiles de compradores, vemos que tienden a dar un pago inicial considerable. En estos 10 códigos postales principales, el comprador típico da un pago inicial de alrededor del 17%, en comparación con aproximadamente el 13% a nivel nacional, y ambas cifras son también más altas que antes de la pandemia”, comentó.

Finalmente, la especialista señala que, por lo general, los compradores que participan en estos mercados tienen gran capacidad financiera, disponen de un poco más de dinero para el pago inicial y son financieramente más sólidos que el comprador estadounidense típico.

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