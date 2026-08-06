Tasas hipotecarias en EE.UU. aumentan al 6.69% durante la primera semana de agosto

Tras su última encuesta de mercado, este jueves Freddie Mac publicó su informe de las tasas hipotecarias indicando que la referencia fija a 30 años se ubicó para la primera semana de agosto en los 6.69% desde los 6.66% de la semana pasada, siendo uno de los niveles más altos este año.

Por su parte, la tasa hipotecaria de tipo fijo a 15 años cayó de los 6.04% a los 6.01% de la semana, esto en medio de una fuerte crisis de asequibilidad con precios de viviendas por encima de los $400,000 en algunos estados del país debido a la falta de inventario en el sector.

Al respecto del informe, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, comentó que “si bien las tasas hipotecarias siguen influyendo en la asequibilidad, el mercado inmobiliario muestra signos de ajuste, con precios de venta ligeramente por debajo de los niveles del año anterior y una mejora en el inventario de viviendas en venta con respecto a la oferta limitada observada en los últimos años”, comentó.

Sin embargo, otros especialistas consideran que el mercado inmobiliario no está transitando su mejor momento. Para Anthony Smith, economista sénior de Realtor.com, los compradores por primera vez que suelen tener préstamos más grandes son los más expuestos a cada aumento en los costos de endeudamiento, mientras que los propietarios con tasas inferiores al 4% tienen pocos motivos para poner sus propiedades a la venta y cambiarlas por las del mercado actual, aseguró.

Según Smith, es poco probable que este año se observe una bajada de los tipos hipotecarios este año, sobre todo si la inflación continúa siendo impulsada por el conflicto en Oriente Medio y el encarecimiento de los precios de la energía.

Por su parte, Kate Wood, experta en préstamos de NerdWallet, comentó que, entre la gran preocupación por la alta inflación y la situación con Irán, “estamos viendo un aumento vertiginoso en los rendimientos de los bonos del Tesoro, y las tasas hipotecarias están subiendo al mismo ritmo”.

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