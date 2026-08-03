Tasas hipotecarias en EE.UU. suben a 6.66%, el nivel más alto en un año

De acuerdo con un informe del mercado hipotecario primario de Freddie Mac, las tasas hipotecarias en Estados Unidos volvieron a alcanzar su nivel más alto, ubicando el tipo de referencia a 30 años en los 6.66% desde los 6.58% de la semana pasada. Esto, aunado a los elevados precios de los inmuebles por la falta de inventario, podría marcar una gran pausa en el sector, tanto para los propietarios de vivienda como para los futuros compradores.

Por su parte, el análisis de Freddie Mac también destaca que el tipo de interés de referencia fija a 15 años igualmente subió del 5.96% al 6.04%, en medio de renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán y la reciente decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés sin cambios, lo que ha avivado las preocupaciones sobre la inflación para los próximos meses.

Aunque las tasas hipotecarias no se rigen ni se ven directamente afectadas por las decisiones de la Fed, los tipos hipotecarios siguen de cerca el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, los cuales se han mantenido elevados tanto por el conflicto en Oriente Medio como por el mantenimiento de los tipos de interés de la Reserva Federal.

Si bien economistas como Sam Khater, jefe de Freddie Mac, se mantienen optimistas sobre el mercado, indicando que el sector “sigue beneficiándose de una mayor oferta de viviendas, lo que proporciona a los posibles compradores opciones adicionales y ayuda a mantener la actividad de los compradores a medida que fluctúan los tipos de interés hipotecarios”, dijo.

Otros especialistas del mercado, como Anthony Smith, economista sénior de Realtor.com, consideran que “los posibles compradores, especialmente los que compran por primera vez y que suelen tener préstamos más grandes, son los más expuestos a cada aumento en los costos de endeudamiento, mientras que los propietarios con tasas inferiores al 4% tienen pocos motivos para poner sus propiedades a la venta y cambiarlas por las del mercado actual. Esa situación de bloqueo sigue limitando la oferta, incluso cuando los vendedores que sí ponen sus propiedades a la venta suben los precios para vender rápidamente”, señaló.

Por su parte, Kate Wood, experta en préstamos de NerdWallet, expresa su preocupación sobre la inflación y cómo esto seguirá afectando al mercado: “Si bien no está claro si los bancos centrales subirán la tasa de interés de referencia ni cuándo lo harán, existe una gran preocupación por el descontrol de la inflación. Entre eso y la situación con Irán, estamos viendo un aumento vertiginoso en los rendimientos de los bonos del Tesoro, y las tasas hipotecarias están subiendo al mismo ritmo”, agregó.

En este sentido, Smith mencionó que, dado que la Reserva Federal ha dado señales de que su próximo movimiento probablemente sea una subida de tipos en lugar de una bajada, es poco probable que se produzca un alivio en los tipos a corto plazo. “Como el petróleo sigue siendo el principal canal a través del cual el conflicto con Irán alimenta la inflación, una desescalada y la reapertura del estrecho de Ormuz siguen siendo el camino más claro hacia tipos de interés más bajos”, dijo.

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