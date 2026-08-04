JPMorgan Chase invertirá $750,000 millones para ayudar en la compra de casas

Acceder a una vivienda propia sigue siendo uno de los mayores retos para millones de personas en Estados Unidos. El aumento constante de los precios y la escasez de propiedades disponibles han complicado el panorama para quienes buscan comprar casa. Ante esta situación, JPMorgan Chase anunció una inversión de $750,000 millones de dólares que busca ampliar la oferta de viviendas y facilitar el acceso al financiamiento hipotecario durante los próximos años.

El banco informó que destinará estos recursos hasta 2035 con el objetivo de impulsar el desarrollo de un millón de viviendas asequibles y apoyar a 500,000 personas en la compra de una casa. La iniciativa forma parte del programa American Dream, presentado por la institución en marzo pasado para promover la movilidad económica de las familias en Estados Unidos.

De acuerdo con JPMorgan Chase, esta inversión representa un incremento de 40% respecto al capital que destinó al sector de la vivienda durante la última década.

Uno de los principales beneficios del programa estará dirigido a quienes buscan adquirir una vivienda por primera vez. El banco prevé ayudar a 500,000 clientes, entre ellos 200,000 compradores primerizos, mediante un aumento de más del 40% en la colocación de préstamos hipotecarios.

Como parte de esa estrategia, JPMorgan Chase incorporará 850 nuevos asesores de préstamos hipotecarios y desarrollará productos financieros para viviendas modulares y prefabricadas, con el propósito de ampliar las opciones de financiamiento para distintos perfiles de compradores.

La institución también explicó que trabajará con gobiernos estatales y comunidades locales para impulsar medidas que favorezcan la construcción de más viviendas. Entre ellas se encuentran la simplificación de normas de zonificación y construcción, así como el fortalecimiento de incentivos fiscales y asociaciones entre los sectores público y privado.

El anuncio ocurre mientras el mercado inmobiliario continúa enfrentando un fuerte incremento en los precios. Durante junio, el valor medio de las viviendas existentes alcanzó un récord de $440,660 dólares, acumulando 36 meses consecutivos de aumentos.

“Un mercado inmobiliario asequible y resiliente es esencial para impulsar el crecimiento económico y aumentar las oportunidades”, declaró Michelle Herrick, directora de Bienes Raíces Comerciales de JPMorgan Chase.

La dificultad para comprar una vivienda también ha quedado reflejada en distintos estudios. Una encuesta de CBS News reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que metas como adquirir una casa o formar una familia son hoy más difíciles de alcanzar que para generaciones anteriores. Además, datos de LendingTree indican que menos del 40% de los hogares que no son propietarios pueden costear una vivienda típica para compradores primerizos.

Para quienes esperan comprar una casa en los próximos años, la medida de JPMorgan Chase parece prometedora para conseguir esa meta.

También te puede interesar: