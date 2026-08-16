Índice de precios al productor en EE.UU. se mantuvo estable en julio

De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicados esta semana, los precios mayoristas en Estados Unidos se mantuvieron estables durante el mes de julio, pese a que la tasa inflacionaria permanece alta.

Según detalles del informe, el Índice de precios al productor (IPP) aumentó un 0.2% en julio, en comparación con la caída del 0.1% de junio; igualmente, el IPP subyacente aumentó un 0.2% frente al incremento del 0.3% del mes pasado.

En este sentido, el análisis de BLS destaca que el índice de precios al productor (IPP) aumentó un 4.7% interanual y el índice subyacente un 4.2% interanual. Las cifras se publican un día antes de conocer que las ventas minoristas en cayeron un 0.6% durante julio ante los recortes de los consumidores luego de un exponencial gasto debido a las ofertas en línea, el mundial y los precios elevados de la gasolina.

Otros datos registrados indican que, durante el último mes, los precios de los servicios aumentaron un 0.2%, los precios de los bienes básicos subieron un 0.1%, mientras que los precios de los alimentos disminuyeron un 0.9%, al igual que la energía, con una caída del 3.1% y un 5.1% en el índice de la gasolina.

Al respecto, el economista Chris Rupkey, jefe de Fwdbonds, comentó que, pese a las presiones económicas y el efecto inflacionario por el conflicto en Oriente Medio, las recientes cifras son una buena noticia: “Que los precios de demanda final del IPP no hayan aumentado es bueno, ya que no agrava la crisis del costo de vida que enfrentan los estadounidenses”, dijo.

Los estadounidenses no solo luchan con una elevada tasa inflacionaria del 3.4% y precios más altos en los bienes básicos, sino también con un mercado laboral ajustado.

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