Encuesta reveló que solo el 32% de los empleadores en EE.UU. planea aumentos salariales en 2027

Según una encuesta desarrollada y publicada recientemente por Payscale, una empresa de software de compensación y beneficios, reveló que aproximadamente solo el 32% de los empleadores en Estados Unidos planea realizar aumentos salariales el próximo año y esto se debe a que muchas empresas están dejando la tendencia de incentivos al estilo “mantequilla de maní” y en cambio se están enfocando en el rango o rendimiento.

A diferencia de este año, cuando más del 40% de las compañías indicaron que las compensaciones serían equitativas sin distinción entre trabajadores, el pronóstico para el 2027 es que los aumentos salariales ya no serán de manera uniforme, por lo que podría generar descontento entre los empleados.

Al respecto, Ruth Thomas, estratega principal de compensación de Payscale comentó que, “estamos viendo que las organizaciones se dan cuenta de que necesitan implementar la remuneración de forma estratégica. Necesitan pensar en la transformación del negocio, y parte de impulsarla es asignar los presupuestos de remuneración de manera diferente”.

El análisis de la encuesta se basó en las respuestas de más de 1,300 ejecutivos de recursos humanos, quienes también señalaron que el aumento del salario base podría ser en promedio un 3.5%, buscando mantener los ingresos de sus trabajadores por encima de la inflación, que para el mes de julio se ubicaba igualmente por encima del 3%.

Sin embargo, hay sectores como el aeroespacial y de defensa, servicios legales y empresariales, así como industria farmacéutica y biotecnología donde el promedio de los aumentos estaría para el próximo año entre el 4% y el 4.5%.

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