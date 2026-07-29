Reserva Federal de Warsh mantiene las tasas de interés sin cambios

Este miércoles 29 de julio, la Reserva Federal (Fed), encabezada por su presidente Kevin Warsh, junto al grupo de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en su quinta reunión del año, anuncia a través de una rueda de prensa que las tasas de interés se mantienen sin cambios, quedando de esta manera en el rango del 3.50% al 3.75% tras una decisión de 9-3 a favor.

La decisión de los reguladores de políticas monetarias de la Fed se da en un momento de mucha tensión política y económica, con una tasa inflacionaria que, si bien cayó de los 4.2% de mayo a los 3.5% el mes pasado, todavía continúa elevada; además, algunos economistas consideran que la inflación se podría disparar en las próximas semanas.

Pero los estadounidenses no solo están luchando con los elevados costos por parte de la inflación provocada principalmente este año por el encarecimiento de los precios de la energía debido al conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, sino también con altas tarifas arancelarias y un mercado laboral con un ritmo de contratación reducido.

Anteriores aumentos, pausas y recortes de las tasas de interés

Con esta nueva decisión de la Reserva Federal, así quedan las tasas de interés desde marzo del 2022 hasta julio del 2026:

16 de marzo del 2022, el primer aumento fue de 0.25%.

4 de mayo, de 0.5%, quedando la tasa de interés en 0.75%.

15 de junio: Se elevó a 0.75%, ubicándose en 1.50%.

27 de julio: Se anunció un alza de 0.75%, llegando al rango de los 2.25%.

21 de septiembre: La tasa de interés llegó al 3% luego de que la Fed anunciara una subida del 0.75%.

2 de noviembre: Se elevó a 0.75%, quedando los tipos de interés en 3.75%.

14 de diciembre: La Reserva Federal anunció una última subida del año 2022 de 0.5%, quedando en 4.25%.

1 de febrero del 2023: Las tasas vuelven a subir un 0.25%, ubicándose en el rango del 4.75%.

22 de marzo: un incremento del 0.25%, ubicándose de esta manera en el rango del 4.75% al 5%.

El 3 de mayo hubo un aumento del 0.25%, ubicando los tipos de interés en 5.25%.

26 de julio: La tasa de interés subió 0.25%, ubicándose en 5.50%, su máximo en 22 años.

Las cuatro pausas: agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2023.

31 de enero: quinta pausa de los tipos de interés.

20 de marzo: sexta pausa de las tasas de interés.

1 de mayo: séptima pausa de los tipos de interés.

12 de junio, octava pausa de los tipos de interés.

31 de julio, novena pausa de los tipos de interés.

18 de septiembre, recorte de 0.5%.

7 de noviembre, recorte del 0.25%.

18 de diciembre, recorte de las tasas de interés del 0.25%.

29 de enero de 2025: Mantiene sin cambios las tasas de interés entre 4,25% y 4,50%.

19 de marzo de 2025: pausa de los tipos de interés.

10 de mayo de 2025: pausa a las tasas de interés.

18 de junio de 2025 se mantiene sin cambios.

30 de julio de 2025: Se mantienen sin cambios las tasas de interés.

17 de septiembre de 2025: recorte de las tasas de interés del 0.25%.

29 de octubre de 2025: segundo recorte de 0.25%; quedó en 3.75% al 4%.

10 de diciembre de 2025, tercer recorte de 0.25%.

28 de enero de 2026: Se mantiene sin cambios.

18 de marzo de 2026: Se mantiene sin cambios.

29 de abril de 2026: se mantienen sin cambios.

17 de junio de 2026: se mantiene sin cambios.

29 de julio de 2026: se mantiene sin cambios.

Kevin Warsh, quien fue confirmado por el Senado como el nuevo presidente de la Reserva Federal el pasado 13 de mayo de 2026, se ha mostrado intransigente contra la inflación, asegurando que la llevará a los objetivos del 2%.

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