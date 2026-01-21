¿Qué es un aumento salarial al estilo “mantequilla de maní” y por qué podrías recibir uno en 2026?

De acuerdo con una investigación desarrollada por Payscale, este año los aumentos salariales en Estados Unidos podrían ser tipo “mantequilla de maní”, y según el análisis esta tendencia ya se está replicando en varias empresas en las que se comenzaron a generar aumentos iguales en lugar de realizar los ajustes basados en el mérito del trabajador.

Pero, realmente a qué se refiere el aumento salarial al estilo “mantequilla de maní”. Es la manera práctica en la que muchas empresas realizan incrementos salariales a sus empleados sin discriminación y por igual, sin importar su rango o rendimiento. Tal cual si se untara “mantequilla de maní” en un sándwich, el aumento salarial se genera de manera uniforme, es decir la misma cantidad en casi toda la plantilla.

Y de acuerdo con el informe de Payscale se espera que este 2026, más del 40% de las empresas apliquen este método. La investigación arrojó que muchos empleadores abandonan los aumentos salariales basados en el mérito o rendimiento, ya que además del tiempo que se lleva medirlo, también suele terminar siendo demasiado subjetivo y sesgado.

Por lo tanto, para muchas compañías sobre todo aquellas que enfrentan fuertes presiones en sus presupuestos o escasez de empleados distribuir los salarios de manera equitativa es más sencillo y práctico, ahorrando tiempo y dinero.

Ruth Thomas, estratega jefe de compensación de Payscale, comentó que “sin una diferenciación basada en el rendimiento, es más fácil ofrecer algo a cada uno. Pero existe el riesgo de que quienes mejor se desempeñan se sientan en desventaja en ese entorno”, declaró.

Por otra parte, el análisis agrega que, durante el 2026 los aumentos salariales se mantendrán estables en el rango del 3%, y aunque el método “mantequilla de maní”, está volviendo a ser tendencia en muchas empresas aún sigue predominando los aumentos de acuerdo con el rendimiento de sus trabajadores.

Si bien, para muchas empresas pagar a todos sus empleados por igual genera cierto alivio, los aumentos salariales de esta manera pueden tener sus desventajas y se debe tener compensaciones o recompensas adicionales para disuadir a sus empleados de un esfuerzo adicional.

Al respecto, Thomas destaca que “el salario base no es su única palanca, y las organizaciones pueden considerar más las bonificaciones y promociones cuando los presupuestos para el salario base son limitados”, dijo.

Finalmente, los investigadores del informe indicaron que los empleadores más pequeños con menos de 100 trabajadores suelen ofrecer aumentos salariales de un 4%, en comparación con las grandes organizaciones, ya que estos buscan competir para retener a sus empleados.

