Ofertas de empleo en EE.UU. cayeron a 7,4 millones durante el mes de junio

De acuerdo con datos publicados este martes por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, las ofertas laborales para el mes de junio cayeron a 7.4 millones de los 7.5 millones registrados en mayo.

No obstante, el sector sigue mostrándose fuerte ante el impacto económico que ha generado la escalada de violencia en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, que ha provocado el encarecimiento de los precios de la energía y una gran incertidumbre en los mercados.

Sin embargo, detalles del informe destacan que, pese a que el ritmo de contratación se redujo, algunas vacantes aumentaron en áreas como transporte y servicios públicos, empresas de almacenamiento y agencias del gobierno, por lo que el número de personas contratadas durante junio aumentó ligeramente a 5.3 millones.

Por otra parte, la entidad indicó que el nivel de despidos se mantuvo sin cambios en comparación con mayo, registrando unos 1,8 millones, aunque el número de personas que renunciaron sí aumentó ligeramente.

En los últimos meses, la mayoría de los despidos se han observado en empresas del sector tecnológico debido a una fuerte inversión en inteligencia artificial en sus procesos operativos y reducción de gastos operacionales.

Finalmente, para este viernes se espera el informe oficial de empleo correspondiente al mes de julio, donde se espera un aumento de 100,000 nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo igualmente por encima del 4%.

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