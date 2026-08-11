Sam’s Club: cómo conseguir un combo de hot dog gratis

Los nuevos miembros de Sam’s Club tienen una razón adicional para pasar por el patio de comidas después de hacer sus compras. La cadena ofrece un combo de hot dog sin costo adicional, aunque para obtenerlo es necesario cumplir con un requisito de compra y utilizar el beneficio dentro de un periodo determinado.

La promoción incluye un hot dog y una bebida de 30 onzas, siempre que el nuevo integrante realice una compra de al menos $10 dólares en productos que califiquen. Además, el beneficio debe utilizarse dentro de los 33 días posteriores a la inscripción como miembro de Sam’s Club.

La oferta puede ser especialmente atractiva para quienes ya tenían planeado hacer una compra en el almacén. En lugar de pagar por el alimento por separado, pueden obtener el combo como parte del beneficio de su nueva membresía, siempre que los productos adquiridos cumplan con las condiciones establecidas.

¿Qué incluye el combo gratis de Sam’s Club?

El beneficio está diseñado para el patio de comidas de Sam’s Club y contempla un hot dog acompañado de una bebida de 30 onzas. Además, los clientes pueden utilizar los condimentos disponibles en la cafetería, que generalmente incluyen kétchup, mostaza y pepinillos. En algunas ubicaciones también puede encontrarse chucrut. La disponibilidad puede variar dependiendo del establecimiento.

Otro detalle que puede resultar conveniente para los clientes es que las recargas de la bebida son gratuitas. Esto permite aprovechar un poco más el beneficio mientras se permanece en el establecimiento, especialmente durante los días de mayor calor.

¿Qué debes comprar para obtener el hot dog gratis?

El requisito principal es gastar al menos $10 dólares en mercancía elegible. Sin embargo, no todos los productos que se venden en Sam’s Club cuentan para alcanzar ese mínimo.

Entre los artículos que quedan excluidos se encuentran el alcohol, tabaco, tarjetas de regalo electrónicas, tarjetas de regalo físicas y medicamentos con receta. Por ello, no basta con alcanzar los $10 dólares en cualquier producto; la compra debe estar compuesta por mercancía que sí sea válida para la promoción.

También es importante recordar el límite de tiempo. El combo debe canjearse dentro de los 33 días posteriores a la inscripción, por lo que los nuevos miembros tendrán que aprovechar el beneficio antes de que expire.

¿Cuánto cuesta el hot dog de Sam’s Club si no eres nuevo miembro?

Quienes no puedan aprovechar la promoción todavía pueden comprar el combo normalmente. El hot dog de Sam’s Club suele tener un precio de $1.50 dólares, sin incluir acompañamientos como papas fritas. El precio compite directamente con el que ofrece su rival comercial, Costco.

Además, existe una diferencia importante frente a Costco: no necesitas ser miembro de Sam’s Club para comprar comida en su cafetería. Esto significa que incluso quienes no tienen una membresía pueden acceder al menú del patio de comidas.

Dependiendo del estado donde se realice la compra, también podría aplicarse el impuesto sobre las ventas. Aun con ese cargo, el precio final del alimento continúa siendo relativamente bajo para quienes buscan una comida rápida mientras hacen sus compras.

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