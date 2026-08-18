Home Depot aumenta sus ventas mientras los clientes optan por proyectos más pequeños

Ante un sector de vivienda ajustado con elevadas tasas hipotecarias y precios de los inmuebles inalcanzables, muchos propietarios de vivienda están optando por mantenerse alejados del mercado y, a diferencia de años anteriores, donde vender y comprar otra casa era una excelente opción, hoy en día se inclinan por proyectos de remodelaciones más pequeños que les permitan seguir manteniendo su propiedad.

Esto ha generado que, en los últimos meses, minoristas especializados en mejoras del hogar, ferretería y materiales de construcción, como es el caso de Home Depot, aumentaran sus ventas, sobre todo durante la temporada de verano.

En este sentido, el minorista ha mantenido sus previsiones de crecimiento de ventas para el año fiscal 2026, entre el 2.5% y el 4.5%, mientras que sus expectativas de ventas comparables también prevén aumentar hasta un 2%.

De acuerdo con datos de FactSet, los ingresos de la compañía aumentaron a $47,860 millones de dólares de los $45,280 millones de dólares registrados anteriormente, y si bien se registró una disminución del 1% en las transacciones de los clientes durante el segundo trimestre, el gasto promedio fue de $92.50 por recibo.

Al respecto, el director financiero, Richard McPhail, comentó: “Observamos una demanda generalizada en todo el sector, ya que los clientes continuaron participando en proyectos más pequeños”, dijo en comunicado.

Pese a que la elevada inflación de este año, provocada en parte por el conflicto en Oriente Medio y el disparo de los precios de la energía, aunado a las elevadas tasas arancelarias, ha presionado sobre los presupuestos de los hogares estadounidenses, el gasto reflejado en proyectos pequeños de construcción es alentador.

Según datos analizados por Neil Saunders, director general de GlobalData, el número de proyectos de menor envergadura emprendidos durante el trimestre aumentó un 1.5% con respecto al año anterior.

“Esto puede parecer poco significativo, pero representa un cambio radical con respecto a la disminución registrada en periodos anteriores”, dijo el especialista.

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