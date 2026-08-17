Safeway anuncia cierre de tiendas mientras su empresa matriz reevalúa su presencia en el sector minorista

Recientemente, a través de un comunicado, la famosa cadena de supermercados estadounidense Safeway anunció el cierre de al menos tres tiendas más este año, en un momento en el que su empresa matriz, Albertsons Companies, continúa reevaluando su presencia en el mercado minorista tras el fracaso de la fusión con Kroger.

Aunque la compañía no dio detalles de la lista completa en donde se prevén cierres del supermercado, hasta los momentos se conoce que los tres establecimientos con clausura están ubicados en:

231 W. Jackson St. en Hayward, California.

2220 N. Coast Highway en Newport, Oregón.

1601 Maryland Ave. en Washington, D.C.

De acuerdo con los informes de la compañía, Albertsons opera aproximadamente 22 marcas de supermercados, entre las que también se encuentran Vons, Jewel-Osco, ACME, Shaw’s y Tom Thumb, con un total de 280,000 trabajadores, los cuales algunos se reubicarán en otras tiendas tras los cierres.

Los recientes cambios en Albertsons se deben a su millonario fracaso durante su fusión con Kroger en 2022 por $24,600 millones de dólares, que fue bloqueada por la Comisión Federal de Comercio; sin embargo, la compañía ya había estado optimizando su cartera mientras se realizaba la transacción, lo que la llevó a cerrar al menos 35 tiendas durante el año fiscal 2025.

La decisión de los cierres tuvo un impacto cuantificable en los resultados de la cadena; durante ese año las ventas se redujeron en $63,4 millones de dólares, aunados a los costes asociados a las clausuras, los cuales se elevaron a $45,1 millones de dólares en comparación con el año anterior.

El fracaso del acuerdo entre Albertsons y Kroger desencadenó un litigio, en el que Albertsons exigía una indemnización de $600 millones de dólares por rescisión de contrato; no obstante, Kroger presentó una contrademanda impugnando la deuda y acusando a su demandante de obstaculizar el proceso regulatorio.

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