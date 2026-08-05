Cadena de farmacias anuncia su última ronda de cierres debido a su programa de reestructuración

Esta semana, la segunda cadena de farmacias más grande de Estados Unidos, Walgreens, anunció su última ronda de cierres, esto como parte de un proceso de reestructuración tras ser adquirida en agosto del año pasado por la firma de capital privado Sycamore Partners.

De acuerdo con los reportes de la compañía, antes de la adquisición por Sycamore Partners, Walgreens contaba con aproximadamente 8,500 locales en Estados Unidos; para la fecha tiene cerca de 8,000 establecimientos, de los cuales 1,200 tiendas cerrarán debido a bajo rendimiento; 100 de estos locales clausurarán este año.

Hasta los momentos, Walgreens confirmó una lista con algunos establecimientos que han cerrado recientemente o que cerrarán en las próximas semanas:

Distrito de Columbia: una ubicación en Washington.

Illinois: dos tiendas en Chicago y otra en Rockford.

Missouri: una tienda en Bridgeton y otra en St. Louis.

Nueva Jersey: una sucursal en Bogota cerrará el 6 de agosto.

Nueva York: una tienda en Brooklyn.

Carolina del Sur: una sucursal en Beaufort cerrará el 6 de agosto.

Texas: un centro de distribución en Houston.

Virginia: una tienda en Arlington.

Washington: una tienda en Seattle.

Wisconsin: una tienda en Milwaukee.

Aunque en los últimos años Sycamore Partners ha adquirido varios minoristas como Staples, Talbots y Nine West, desde su compra de Walgreens los cierres se han ralentizado.

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