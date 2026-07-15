Trader Joe’s anuncia la apertura de 5 tiendas más en los próximos meses
Hasta los momentos, la cadena de supermercados no ha especificado las fechas de inauguración, pero algunos nuevos locales estarán en California
Esta semana, a través de un comunicado, la popular cadena de supermercados estadounidense Trader Joe’s anunció la apertura de cinco nuevas tiendas más para los próximos meses.
El minorista detalló que planea abrir estas nuevas sucursales en tres estados del país. La compañía, que hasta el momento cuenta con aproximadamente 656 ubicaciones en todo Estados Unidos está aprovechando los cambios en el mercado como un impulso para seguir expandiéndose.
En este sentido, tiene previsto que los próximos locales estén ubicados en:
- 3962 Clairemont Mesa Blvd., San Diego
- 2741 Plainfield Road, Joliet, Illinois
- 2135 Claribel Road, Riverbank, California
- 6311 York Road, Baltimore
- 1590 Leucadia Blvd., Encinitas, California
La cadena, con casi 60 años en el mercado y sede principal en Monrovia, California, no solo se ha caracterizado por mantener los costos pese a los cambios en los hábitos de los consumidores y la inflación, sino que además es reconocida entre los clientes por ofrecer productos de su propia marca, alimentos más gourmet y orgánicos.
Aunque todavía se desconocen las fechas exactas de las próximas inauguraciones, los nuevos locales se unirán a los establecimientos que ya abrieron desde principio de este año en Arizona, Connecticut, Florida, Georgia, Luisiana y Nueva York.
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