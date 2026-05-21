Famoso minorista de descuento cerró más de 300 tiendas en los últimos 10 meses en casi todo el país

La elevada inflación, los cambios en los hábitos de los consumidores, el impulso del ecommerce, además de una alta tasa de robos en tiendas, presionaron a muchas cadenas minoristas a cerrar varias de sus ubicaciones en los últimos años.

Entre las primeras que anunciaron esta ola de cierres fue Dollar Tree, empresa matriz de Family Dollar, que durante el 2024 informó que tenía planes de clausurar al menos unos 1,000 establecimientos al finalizar los plazos de arrendamiento de las tiendas.

Por lo que, durante los últimos 10 meses, el minorista de descuento Family Dollar ha cerrado al menos unas 350 ubicaciones en casi todo el país. Estos cierres representan aproximadamente el 4.69% de la cadena, es decir, que la compañía aún cuenta con unos 7,112 establecimientos.

Sin embargo, los cierres de Family Dollar no han afectado de la misma manera a todos los estados; hay entidades donde sus tiendas quedaron intactas, como es el caso de Idaho, Massachusetts, Montana, Dakota del Sur, Utah y Wyoming, las cuales aún tienen en promedio entre 30 y 80 tiendas.

Mientras que los estados donde más hubo cierres fueron Texas, Ohio, Georgia. De acuerdo con datos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para el 2024, Family Tree contaba con unas 8,359 tiendas y se calcula que en los últimos dos años las pérdidas de establecimientos alcanzaron los 1,247.

Al respecto, Rick Dreiling, director ejecutivo de Dollar Tree, indicó que “la inflación persistente y la reducción de las ayudas gubernamentales siguieron ejerciendo presión sobre los consumidores de bajos ingresos, que constituyen una parte considerable de la clientela de Family Dollar”.

Según Dreiling, las ventas comparables del cuarto trimestre de Family Dollar disminuyeron un 1.2%, ya que un aumento del 0.7% en el tráfico se vio más que compensado por una disminución del 2% en las ventas.

Desde que se disparó la inflación, los consumidores estadounidenses han sido muy cautelosos con sus gastos, por lo que muchas cadenas minoristas en los últimos años han tenido que implementar estrategias para mantenerse en medio de una fuerte caída de sus ventas.

En este sentido, Duncan McNaughton, presidente y director ejecutivo de Family Dollar, señaló que “durante el último año, hemos tomado medidas disciplinadas para fortalecer los cimientos de Family Dollar, y el progreso que estamos viendo refleja la concentración y el compromiso de nuestros equipos en toda la organización”, dijo.

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