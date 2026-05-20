Red Lobster anuncia el cierre de uno de sus locales más antiguos por problemas financieros

Recientemente, la famosa cadena de restaurantes especializada en comida costera, Red Lobster, anunció el cierre de uno de sus locales más antiguos en medio de fuertes problemas financieros.

De acuerdo con el comunicado de la compañía, el cierre se dará el próximo 24 de mayo en el emblemático local de Florida ubicado en 2583 de North Monroe St. en Tallahassee, el cual abrió sus puertas por primera vez en 1970, considerándose uno de los locales con más antigüedad del restaurante.

Aunque el cierre del local en Tallahassee marca el “fin de una era” para los comensales del lugar, quienes disfrutaron de un establecimiento especialmente diseñado para que sus clientes se sintieran como en casa con precios asequibles para toda la familia. El cierre de esta ubicación no escapó de los ajustes que está haciendo la compañía luego de haberse declarado en bancarrota en 2024.

Aunque en un primer momento, el local logró escapar de la oleada de cierres hace dos años que afectó a unos 130 establecimientos tanto en Florida como en otros estados, la clausura de esta ubicación fue inevitable en medio de los problemas financieros que enfrenta la compañía, que tuvo que apelarse al Capítulo 11 por quiebra.

No obstante, Damola Adamolekun, director ejecutivo de la cadena, destacó que algunos cierres de locales también formarán parte de una restauración. “Hay muchas señales positivas, pero heredamos una marca muy dañada, así que todavía hay trabajo por hacer para reparar todo eso”, expresó el CEO.

Hasta la fecha, Red Lobster cuenta con alrededor de 460 establecimientos en al menos 44 estados; sin embargo, en los últimos años la compañía había registrado una pérdida de aproximadamente 76 millones de dólares, esto debido en parte a los ajustes en su menú con la promoción de “camarones ilimitados” que le generó al restaurante una pérdida neta de $11 millones de dólares en 2023.

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