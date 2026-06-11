Conocida minorista de disfraces para Halloween anuncia 52,000 empleados: ¿Cómo puedes postularte?

Recientemente, a través de un comunicado, el reconocido minorista estadounidense especializado en productos para la temporada de Halloween, Spirit Halloween Superstores, LLC, anunció la apertura de 52,000 empleados temporales para la época de otoño.

De acuerdo con declaraciones de Lori Tesoro, directora de relaciones públicas de Spirit Halloween, este año la compañía espera abrir unas 1,575 tiendas, y las vacantes serán para asociados de ventas, gerentes de zona y de tienda, además de subgerentes, los cuales pueden hacer su postulación en work4spirit.com.

El minorista con más de 43 años en el mercado con sede en Egg Harbor Township, Nueva Jersey, ofrece no solo salarios competitivos, bonificaciones, sino también un 30% de descuento en todos sus productos a sus empleados.

¿Cuándo comenzaron las solicitudes?

El plazo para recibir las postulaciones ya empezó, y los nuevos empleados podrán integrarse a la empresa desde este mes. Para postularse a vendedores, se debe tener al menos 16 años y para gerente, 21 años.

Las solicitudes se pueden realizar por el portal web oficial del minorista work4spirit.com o enviando un mensaje de texto al 85000 con la palabra “REAPER”; en la plataforma se podrá conocer las vacantes disponibles y la ubicación de la tienda.

Este año la cadena espera también abrir las puertas de su tienda insignia en Egg Harbor Township, Nueva Jersey, el próximo 1 de agosto, luego de que a principios de este mes se lanzara la colección Summerween Terrifier, en la cual se incluía un inflable para piscina con forma de cono de helado de Art the Clown, una toalla de playa “Terrifier”, una bolsa de mano y sombrero de pescador.

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