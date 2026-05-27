Minorista con más de 85 años en el mercado cerrará más tiendas este año

Recientemente, una de las cadenas de supermercados más importantes de Estados Unidos, Albertsons, anunció que continuará con los cierres de más tiendas este año con el fin de reducir sus costos y mejorar los márgenes de ganancia.

Las clausuras de las tiendas comenzaron a principios de 2025 con el cese de operaciones de más de 30 ubicaciones, cuando la empresa informó que planeaba recortar hasta $1.500 millones en gastos para 2027.

Durante ese año, la compañía también recortó unos 225 puestos de trabajo corporativos en la oficina en Phoenix, Arizona, y 156 en las oficinas de California. Al respecto de estos cambios, Susan Morris, directora ejecutiva de la compañía, comentó: “Estamos adoptando un enfoque disciplinado, mercado por mercado, para la optimización de marcas, la modernización de tiendas, la densificación del mercado, donde tenemos posibilidades de éxito, y la racionalización de tiendas donde la economía presenta desafíos estructurales”, dijo.

Entre las tiendas de Albertsons que cerrarán este año se encuentran las ubicadas en:

1260 E Ontario Ave, Corona, CA 92881

6700 West Fwy, Fort Worth, TX 76116

1155 N Main St, Euless, TX 76039

1300 E Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89119

Aunque el minorista con más de 85 años en el mercado está cerrando ciertos locales, tiene previsto en un futuro seguir ampliándose. “Nuestro posicionamiento de red incluye la apertura de nuevas tiendas en áreas con una fuerte demanda y oportunidades a largo plazo, al tiempo que tomamos la difícil decisión de cerrar algunas sucursales. En estos casos, trabajamos para reubicar a la mayor cantidad posible de empleados en otras tiendas”, dijo la compañía en un comunicado.

Hasta la fecha, el supermercado con sede principal en Boise, Idaho, cuenta con aproximadamente 2,000 tiendas en todo el país, siendo la segunda cadena más grande de EE.UU. En 2022, intentó fusionarse con Kroger, pero lo que se proyectaba como uno de los acuerdos más grandes en el sector fue rechazado por la Comisión Federal de Comercio (FTC) debido a preocupaciones antimonopolio.

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