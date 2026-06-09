Publix anuncia la apertura de 5 nuevas tiendas este año

Esta semana, la cadena de supermercados estadounidense Publix anunció la apertura de 5 nuevas tiendas este año con el propósito de seguir expandiéndose al sureste del país.

De acuerdo con el comunicado, la cadena fundada en 1930 con sede principal en Winter Haven, Florida, tiene previsto que la inauguración de las nuevas tiendas se dé entre el 11 de junio y el 22 de julio.

En este sentido, el supermercado detalló dónde estarán ubicados los nuevos establecimientos con sus fechas de apertura:

16642 SR 64 E, Bradenton, Florida — 11 de junio

5401 Alexandria Pike, Cold Spring, Kentucky — 17 de junio

8710 W Lake Ruby Dr., Winter Haven, Florida — 18 de junio

42660 carretera 27, Davenport, Florida — 25 de junio

1421 Sadler Rd., Fernandina Beach, Florida — 2 de julio

Según informes para enero del 2025, la cadena contaba con aproximadamente 1,431 tiendas minoristas y más de 260,000 empleados en estados como: Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sur, Tennessee, Carolina del Norte y Virginia.

Publix es reconocido en el mercado no solo por ofrecer producto de calidad, sino también por las otras cadenas que gestiona, como “Publix GreenWise Markets” o “Publix Sabor”, este último muy popular entre sus clientes hispanos.

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