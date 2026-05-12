eBay rechaza millonaria oferta de GameStop al no considerarla atractiva

A principios de mayo, la cadena minorista estadounidense especializada en videojuegos, GameStop, presentó una oferta de compra a eBay por $55,500 millones de dólares, propuesta con la que pretende ampliar el negocio y convertir sus tiendas en puntos estratégicos de entrega y envío.

Sin embargo, este martes la plataforma multinacional de comercio electrónico rechazó la millonaria oferta al considerarla “ni creíble ni atractiva”, debido principalmente a la adquisición de los fondos de financiamiento de GameStop y las implicaciones que conlleva la fusión de ambas compañías.

En este sentido, Paul Pressler, presidente del Consejo de Administración de eBay, declaró: “Hemos llegado a la conclusión de que su propuesta no es ni creíble ni atractiva. El Consejo de Administración de eBay confía en que la empresa, bajo su actual equipo directivo, está bien posicionada para seguir impulsando un crecimiento sostenible”, dijo.

Actualmente, GameStop, dirigida por Ryan Cohen, posee una participación del 5% en eBay, y con la propuesta estaba ofreciendo $125 por acción en efectivo. Además de garantizar que su financiamiento de $20,000 millones de dólares recibió la aprobación de TD Bank.

Durante su oferta de compra, Cohen expresó: “Estoy pensando en convertir eBay en algo que valga cientos de miles de millones de dólares. Habrá cierto apalancamiento en el balance para que la adquisición sea posible, pero también generará muchos más ingresos que en la actualidad porque funcionará de forma mucho más eficiente”, aseguró.

No obstante, en un comunicado de este martes, Pressler señaló que “eBay es un negocio sólido y resiliente que ha obtenido resultados significativos en los últimos años. Hemos perfeccionado nuestro enfoque estratégico, fortaleciendo la ejecución, mejorando nuestra plataforma y la experiencia de los vendedores, y devuelto capital a los accionistas de forma constante”, dijo.

eBay, fundada en 1995 y dirigida actualmente por Devin Wenig, está valorada por unos $49 mil millones de dólares, mientras que GameStop, con más de 40 años en el mercado, posee una capitalización de aproximadamente $12 mil millones de dólares.

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