El método silencioso que Walmart usa para detectar robos en las cajas de autopago

Un empleado de Walmart parece estar revisando mensajes en su teléfono mientras los clientes utilizan las cajas de autopago. Sin embargo, en algunas tiendas puede estar haciendo algo muy distinto: vigilar las transacciones desde un dispositivo portátil conectado al sistema de seguridad.

La práctica forma parte de las herramientas que grandes cadenas minoristas utilizan para reducir los robos y detectar productos que no fueron escaneados. El método permite observar discretamente lo que ocurre en las estaciones de autopago sin que el trabajador tenga que permanecer junto a cada cliente.

Cómo funciona la vigilancia desde dispositivos portátiles

Josh Bush, coordinador de proyectos de investigación del Loss Prevention Research Council (LPRC), explicó que algunos empleados que parecen escribir mensajes en realidad pueden estar consultando dispositivos de vigilancia portátiles.

Estos equipos permiten seguir la actividad en las cajas, recibir alertas y revisar posibles irregularidades en tiempo real. El sistema puede mostrar qué productos fueron registrados y advertir cuando una cámara o el software detectan un artículo que aparentemente pasó por la zona de escaneo sin ser cobrado.

La observación discreta tiene una ventaja: una persona que intenta saltarse el escaneo puede pensar que el trabajador está distraído, cuando en realidad la transacción está siendo supervisada.

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Walmart también utiliza cámaras para detectar artículos no escaneados

La vigilancia con dispositivos portátiles no es el único recurso. Walmart ha utilizado sistemas de visión computarizada capaces de monitorear los movimientos en las cajas y generar una alerta cuando identifican un posible “escaneo omitido”.

Cuando eso ocurre, la estación puede detener temporalmente el proceso y solicitar la intervención de un empleado. Este debe revisar lo ocurrido y determinar si fue un error accidental, un problema con el código de barras o una posible conducta deliberada.

El sistema no significa que cada alerta confirme un robo. Los dispositivos pueden detectar movimientos ambiguos o fallas involuntarias, por lo que la revisión humana sigue siendo necesaria.

Qué pueden ver los empleados

Trabajadores y exempleados han explicado que algunos dispositivos vinculados a las cajas de autopago permiten comprobar:

Qué estaciones están siendo utilizadas.

Cuáles permanecen libres.

Los productos que se van registrando.

La cantidad de unidades escaneadas.

El total acumulado de la compra.

Alertas por posibles artículos omitidos.

En determinados casos, el empleado también puede pausar una transacción para acercarse a la estación y prestar asistencia o verificar lo ocurrido.

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Por qué las cajas de autopago demandan tanta vigilancia

Las cajas de autopago pueden facilitar errores involuntarios, como registrar dos unidades en lugar de tres, confundir códigos de frutas y verduras o pasar un artículo sin que el lector reconozca el código.

También pueden ser utilizadas para prácticas deliberadas, como no escanear ciertos productos o registrar uno caro con el código de otro más barato. Por ese motivo, las cadenas combinan cámaras, alertas de software, empleados de supervisión y sistemas de protección en los artículos.

Las investigaciones sobre pérdidas comerciales señalan que el reto consiste en reducir los robos sin convertir una compra habitual en una experiencia hostil para los clientes.

De todos modos, es importante aclarar que no es necesariamente un método nuevo ni universal. Aunque algunos reportes lo presentan como una nueva estrategia de Walmart, no existe un anuncio corporativo que confirme que todos sus establecimientos estén aplicando exactamente el mismo sistema.

Las herramientas pueden variar según la tienda, la zona, el nivel de pérdidas y la configuración de las cajas. Walmart también ha reducido o eliminado el autopago en algunas ubicaciones, mientras que en otras mantiene estas estaciones con mayor supervisión.

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